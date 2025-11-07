Il momento giusto per mettere le mani sul nuovissimo Apple MacBook Pro M5 2025 è arrivato, e molto prima del previsto. Grazie a una promozione lampo su eBay, il portatile professionale di Cupertino diventa accessibile a un prezzo davvero interessante, ben al di sotto del suo listino ufficiale. Questo dispositivo, equipaggiato con il rivoluzionario chip M5, 16GB di RAM e un SSD da 512GB, è una macchina pensata per professionisti e creativi che non accettano compromessi. Si tratta di un’opportunità eccellente per aggiornare la propria postazione di lavoro con una delle macchine più potenti e ottimizzate sul mercato, risparmiando una cifra considerevole. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy con questa offerta.

Apple MacBook Pro M5: potenza e display senza compromessi

Il cuore pulsante di questo Apple MacBook Pro è il chip Apple M5, una vera e propria rivoluzione in termini di prestazioni ed efficienza energetica. La configurazione in offerta include una CPU a 10-core e una GPU a 10-core, affiancate da un Neural Engine a 16-core. Questa architettura garantisce una reattività fulminea in ogni operazione, dalla navigazione web al montaggio video 4K, passando per la compilazione di codice e il fotoritocco avanzato. I 16GB di memoria unificata (RAM) assicurano un multitasking fluido e senza rallentamenti, anche con decine di applicazioni aperte contemporaneamente, mentre l’SSD ultra-veloce da 512GB riduce drasticamente i tempi di caricamento di sistema e software.

Il display è un altro punto di forza assoluto. Parliamo di un pannello Liquid Retina XDR da 14 pollici, capace di offrire una luminosità di picco eccezionale, un contrasto sbalorditivo e una gamma cromatica P3 che rende i colori incredibilmente vividi e fedeli alla realtà. È lo schermo ideale per chi lavora con le immagini e pretende la massima accuratezza. Il design, elegante e robusto nella sua finitura in alluminio color Silver, racchiude un sistema audio a sei altoparlanti, una webcam FaceTime HD a 1080p e un set completo di porte, tra cui tre Thunderbolt 4, una porta HDMI e uno slot per schede SDXC.

Le specifiche chiave includono:

Processore : Chip Apple M5 (CPU 10-core, GPU 10-core, Neural Engine 16-core)

: Chip Apple M5 (CPU 10-core, GPU 10-core, Neural Engine 16-core) Memoria : 16GB di RAM unificata

: 16GB di RAM unificata Archiviazione : 512GB di SSD

: 512GB di SSD Display : 14 pollici Liquid Retina XDR con tecnologia True Tone

: 14 pollici Liquid Retina XDR con tecnologia True Tone Connettività : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Porte : 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, slot SDXC, MagSafe 3

: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, slot SDXC, MagSafe 3 Sicurezza: Sensore Touch ID integrato nel pulsante di accensione

L’offerta su eBay da non perdere

L’opportunità di acquisto si presenta su eBay, dove il prezzo di listino di 1.849€ viene abbattuto in modo significativo. Utilizzando il codice coupon PSPROTT25 al momento del pagamento, il prezzo finale scende a soli 1.571,90€. Il risparmio complessivo è di oltre 277€, corrispondente a uno sconto di circa il 15% sul prezzo ufficiale, una percentuale notevole per un prodotto Apple appena lanciato sul mercato. L’offerta riguarda il modello Apple MacBook Pro M5 2025 nella colorazione Silver (codice MDE44T/A) ed è ovviamente soggetta a disponibilità limitata di scorte e del coupon stesso. La vendita è gestita da un venditore professionale con un altissimo numero di feedback positivi, garantendo massima affidabilità sulla transazione. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per chiunque stesse aspettando il momento giusto per acquistare questo gioiello tecnologico.

