Continua la proposta di Amazon pensata per gli amanti della lettura. C’è ancora qualche giorno di tempo per attivare 3 mesi di Kindle Unlimited praticamente gratis: bastano infatti 0,99 euro per avere l’accesso a migliaia e migliaia di ebook attraverso l’abbonamento. Vediamo come approfittarne subito.

Kindle Unlimited quasi gratis per 3 mesi: solo 0,99 euro

Come probabilmente saprete, l’abbonamento Kindle Unlimited propone più di un milione di ebook da leggere utilizzando un dispositivo Kindle oppure attraverso l’app per smartphone e tablet (disponibile su Google Play Store e su App Store). Al costo di 9,99 euro al mese permette di scaricare e “noleggiare” i vari titoli presenti nel catalogo, ma anche di sfogliare una numerosa selezione di riveste, tra le quali compaiono Focus, La Cucina Italiana, Giallo Zafferano, Vogue, Vanity Fair, ChiTop Gear.

Al Black Friday di quest’anno manca ancora qualche giorno, ma Amazon ha deciso di anticipare alcune promozioni, tra cui questa pensata per i lettori: fino al 14 novembre 2025 si possono ottenere 3 mesi di abbonamento Kindle Unlimited a 0,99 euro (invece di 29,97). L’offerta è dedicata ai nuovi clienti, ma anche chi non attiva il servizio da un po’ potrebbe riuscire ad accedervi. Niente paura per il rinnovo: l’abbonamento si rinnoverà sì al costo di 9,99 euro al mese, ma può essere eventualmente disdetto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza (con possibilità di continuare a usufruirne fino al termine).

Per attivare 3 mesi di Kindle Unlimited a 0,99 euro basta seguire il link qui sotto, a patto di non aver già attivato una prova gratuita o di non aver usufruito di simili promozioni di recente.

