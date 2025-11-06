Continua la proposta di Amazon pensata per gli amanti della lettura. C’è ancora qualche giorno di tempo per attivare 3 mesi di Kindle Unlimited praticamente gratis: bastano infatti 0,99 euro per avere l’accesso a migliaia e migliaia di ebook attraverso l’abbonamento. Vediamo come approfittarne subito.

Kindle Unlimited quasi gratis per 3 mesi: solo 0,99 euro

Come probabilmente saprete, l’abbonamento Kindle Unlimited propone più di un milione di ebook da leggere utilizzando un dispositivo Kindle oppure attraverso l’app per smartphone e tablet (disponibile su Google Play Store e su App Store). Al costo di 9,99 euro al mese permette di scaricare e “noleggiare” i vari titoli presenti nel catalogo, ma anche di sfogliare una numerosa selezione di riveste, tra le quali compaiono Focus, La Cucina Italiana, Giallo Zafferano, Vogue, Vanity Fair, Chi e Top Gear.

Al Black Friday di quest’anno manca ancora qualche giorno, ma Amazon ha deciso di anticipare alcune promozioni, tra cui questa pensata per i lettori: fino al 14 novembre 2025 si possono ottenere 3 mesi di abbonamento Kindle Unlimited a 0,99 euro (invece di 29,97). L’offerta è dedicata ai nuovi clienti, ma anche chi non attiva il servizio da un po’ potrebbe riuscire ad accedervi. Niente paura per il rinnovo: l’abbonamento si rinnoverà sì al costo di 9,99 euro al mese, ma può essere eventualmente disdetto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza (con possibilità di continuare a usufruirne fino al termine).

Per attivare 3 mesi di Kindle Unlimited a 0,99 euro basta seguire il link qui sotto, a patto di non aver già attivato una prova gratuita o di non aver usufruito di simili promozioni di recente.