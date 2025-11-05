NZXT amplia il proprio catalogo di ventole per PC ad alte prestazioni e annuncia il debutto della nuova gamma Performance serie FX, la più potente e completa realizzata finora dal produttore statunitense per gli amanti del PC building. L’annuncio arriva, come da roadmap, a distanza di oltre un anno dalla serie F Core e punta ad alzare ulteriormente l’asticella prestazionale, cercando però anche di facilitare l’installazione e l’integrazione nelle build moderne.

NZXT presenta un totale di cinque modelli, tra ventole singole e soluzioni single-frame che ora vedremo nel dettaglio, un annuncio importante per l’azienda che attraverso il suo SVP of Product Generation & Engineering, Felix Guerra, dichiara:

La nuova gamma di ventole ad alte prestazioni offre il flusso d’aria e la pressione statica più elevati mai raggiunti dai nostri prodotti, incorporando al contempo materiali e tecnologie avanzate per massimizzare il raffreddamento e ridurre al minimo il rumore. A differenza di molte ventole ad alte prestazioni presenti sul mercato, che puntano esclusivamente sulla capacità di raffreddamento, le ventole NZXT Performance combinano prestazioni di raffreddamento eccellenti con un design elegante e una facile installazione, consentendo a chiunque di arricchire il proprio sistema con prestazioni eccezionali.

NZXT Performance: prestazioni e design accattivante, ma non solo

Come anticipato poco sopra, NZXT mira a soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenza, motivo che vede proporre cinque modelli, rispettivamente NZXT Performance F120X, F140X, F240X, F280X, F360X; le prime due sono ventole singole da 120 e 140 millimetri, mentre le altre sono delle single-frame che offrono rispettivamente due ventole da 120 mm (F240FX), due da 140 mm (F280X) e tre da 120 mm (F360X).

Secondo quanto dichiara NZXT, le nuove ventole non puntano solo sull’estetica accattivante, ma si distinguono per tecnologie all’avanguardia e materiali avanzati, elementi che concorrono a ottimizzare prestazioni e affidabilità riducendo al contempo la rumorosità. Design e tipologia a parte, le nuove ventole Performance di NZXT sono accomunate da precise caratteristiche tecniche che riportiamo a seguire, inoltre segnaliamo che ogni modello è disponibile in colorazione nero e bianco.

Struttura in polimero a cristalli liquidi (LCP): Realizzati in polimeri a cristalli liquidi ultra rigidi, le pale e il telaio resistono alla flessione e alle vibrazioni delle alte velocità, mantenendo la loro forma per un flusso d’aria potente, costante e silenzioso.

(LCP): Realizzati in polimeri a cristalli liquidi ultra rigidi, le pale e il telaio resistono alla flessione e alle vibrazioni delle alte velocità, mantenendo la loro forma per un flusso d’aria potente, costante e silenzioso. Design aerodinamico ottimizzato : Uno spazio minimo tra le pale e il telaio riduce la turbolenza e le perdite d’aria, mentre il telaio più spesso di 30 mm offre alle pale più spazio per muovere l’aria in modo efficiente. Il risultato è un flusso d’aria più potente e concentrato, con una pressione più elevata e prestazioni più silenziose.

: Uno spazio minimo tra le pale e il telaio riduce la turbolenza e le perdite d’aria, mentre il telaio più spesso di 30 mm offre alle pale più spazio per muovere l’aria in modo efficiente. Il risultato è un flusso d’aria più potente e concentrato, con una pressione più elevata e prestazioni più silenziose. Sistema ibrido a levitazione magnetica e cuscinetti fluidodinamici : La levitazione magnetica mantiene il rotore centrato e stabile, mentre il cuscinetto fluidodinamico riduce al minimo l’attrito e l’usura per prestazioni più fluide e durature.

: La levitazione magnetica mantiene il rotore centrato e stabile, mentre il cuscinetto fluidodinamico riduce al minimo l’attrito e l’usura per prestazioni più fluide e durature. Involucro rinforzato in metallo per i cuscinetti : Un involucro metallico del motore rinforza la struttura interna della ventola, migliorandone la stabilità e mantenendo prestazioni affidabili anche a velocità elevate.

: Un involucro metallico del motore rinforza la struttura interna della ventola, migliorandone la stabilità e mantenendo prestazioni affidabili anche a velocità elevate. Motore avanzato trifase a 6 poli : Questo motore ad alta efficienza garantisce un controllo della velocità più fluido e preciso e una risposta più rapida con un consumo energetico inferiore, fornendo un raffreddamento costante ed efficiente con meno rumore.

: Questo motore ad alta efficienza garantisce un controllo della velocità più fluido e preciso e una risposta più rapida con un consumo energetico inferiore, fornendo un raffreddamento costante ed efficiente con meno rumore. Pannelli laterali in alluminio e illuminazione RGB : I lati in alluminio spazzolato offrono una finitura elegante e resistente, mentre gli elementi RGB personalizzabili aggiungono un’illuminazione morbida e raffinata per un look pulito e moderno.

: I lati in alluminio spazzolato offrono una finitura elegante e resistente, mentre gli elementi RGB personalizzabili aggiungono un’illuminazione morbida e raffinata per un look pulito e moderno. Angoli in gomma antivibrazione : I supporti in gomma ad alta densità assorbono le vibrazioni, garantendo un funzionamento stabile e silenzioso anche alle massime velocità.

: I supporti in gomma ad alta densità assorbono le vibrazioni, garantendo un funzionamento stabile e silenzioso anche alle massime velocità. Supporto PWM : Il PWM consente regolazioni precise e automatiche della velocità della ventola in base alla temperatura del sistema, per bilanciare raffreddamento e rumorosità.

: Il PWM consente regolazioni precise e automatiche della velocità della ventola in base alla temperatura del sistema, per bilanciare raffreddamento e rumorosità. Single-frame design (F240X, F280X, F360X): Diverse ventole sono integrate in un unico telaio solido, riducendo il numero di viti e cavi per un’installazione più semplice e una struttura più pulita e snella.

Disponibilità e prezzi delle ventole NZXT Performance

NZXT ci informa che le nuove ventole Performance FX sono disponibili da subito nelle due colorazioni presso i partner e i maggiori rivenditori di settore, inclusa Amazon Italia. Ecco il listino prezzi ufficiale, a seguire invece vi lasciamo per comodità qualche link all’acquisto.