Dopo settimane di attesa e numerosi test interni, Tesla ha finalmente avviato la distribuzione estesa della versione Full Self-Driving (Supervised) v14 sul suo pick-up elettrico Cybertruck, segnando un nuovo passo avanti nel percorso di affinamento del sistema di guida autonomo più avanzato dell’azienda. L’aggiornamento, identificato come versione software2025.38.8.5 (FSD v14.1.5), è in fase di rollout per un numero crescente di utenti in Nord America.

FSD v14 arriva anche su Tesla Cybertruck

Secondo quanto riportato da diversi utenti sul web, Tesla ha iniziato a distribuire l’update v14.15 nella giornata di ieri, circa un mese dopo l’arrivo della stessa versione su altri veicoli del brand; per il Cybertruck si tratta del primo rilascio ufficiale della piattaforma FSD v14, un aggiornamento che, come confermato dalla stessa Tesla, ha richiesto un perfezionamento dedicato per adattarsi alle caratteristiche uniche del veicolo.

Il pick-up infatti utilizza un sistema di sterzo integrale, diverso da quello adottato dagli altri modelli della flotta, e presenta una disposizione delle telecamere completamente differente a causa delle dimensioni più imponenti e della geometria del talaio. Tutti fattori che hanno imposto al team di intelligenza artificiale guidato da Elon Musk un lavoro aggiuntivo di calibrazione e ottimizzazione.

Come di consueto, Tesla ha accompagnato il rilascio con un changelog dettagliato, che conferma una serie di miglioramenti mirati sia alla sicurezza che alla fluidità di guida; ecco le novità più rilevanti:

opzioni di arrivo personalizzabili, con la possibilità di scegliere dove parcheggiare (in strada, in un vialetto, in un parcheggio multipiano o sul ciglio della strada)

gestione dei veicoli di emergenza, con il sistema che ora è in grado di accostare o dare la precedenza a polizia, ambulanze o camion dei pompieri

navigazione potenziata tramite rete neurale basata sulla visione, capace di gestire deviazioni e strade bloccate in tempo reale

nuovo profilo di velocità, per adattare lo stile di guida alle preferenze del conducente

migliorata la gestione di cancelli statici e dinamici, utile in contesti privati o industriali

ottimizzazione per la compensazione dei detriti stradali, come pneumatici, rami o oggetti caduti

miglior controllo nelle svolte non protette, nei cambi di corsia e negli incroci complessi, con maggiore fluidità anche in prossimità degli scuolabus

resilienza del sistema, grazie a una nuova logica di ripristino automatico in caso di guasti temporanei

nuovo avviso per i residui sul parabrezza interno, che invita il conducente a recarsi in assistenza se lo sporco compromette la visibilità della telecamera anteriore

Tesla si è mostrata particolarmente cauta nel rilascio dell’FSD su Cybertruck, e le motivazioni sono facilmente comprensibili; il pick-up rappresenta una piattaforma completamente nuova dal punto di vista ingegneristico: peso, dimensioni, angolo di sterzata e distribuzione delle telecamere richiedono un modello di visione adattato, che non può essere semplicemente ereditato dagli altri veicoli della casa.

Questo spiega il ritardo di circa un mese rispetto alla distribuzione su altri modelli, ma anche la necessità di test più accurati, finalizzati a garantire che il comportamento dell’FSD sia coerente con le dinamiche di guida del Cybertruck, più rigide e meno prevedibili rispetto alle berline.

Con la versione 14 Tesla continua a raffinare il concetto di Full Self-Driving (Supervised), una fase intermedia verso l’autonomia completa in cui il conducente resta comunque responsabile della guida. Elon Musk ha più volte ribadito che la piena autonomia è a portata di rete neurale, ma l’approccio rimane prudente e graduale, con aggiornamenti continui basati sui dati raccolti dalla flotta.

Dopo questo rilascio, Tesla dovrebbe procedere con una distribuzione globale progressiva dell’FSD v14 anche al di fuori del Nord America, probabilmente a partire dal prossimo anno, compatibilmente con le normative locali. Nel frattempo, i proprietari di Cybertruck potranno finalmente testare le capacità avanzate del nuovo sistema di guida autonoma, che promette un’esperienza sempre più fluida, prevedibile e umana nella risposta ai contesti stradali reali.