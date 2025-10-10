Sembrava quasi un’esclusiva destinata solo al mercato americano, e invece, a sorpresa e a soli tre giorni dal lancio statunitense, Tesla ha aperto gli ordini anche in Italia. Stiamo parlando della nuova Tesla Model Y Standard, una versione che punta a rendere il SUV elettrico più venduto al mondo ancora più accessibile. Una mossa strategica che, come vedremo, si incastra alla perfezione con il quadro degli incentivi statali.

Suv elettrico più accessibile, ma con qualche rinuncia (di troppo?)

Partiamo subito dal dato più interessante: il prezzo. La nuova Tesla Model Y Standard arriva in Italia con un listino di 39.990 euro, ben 5.000 euro in meno rispetto alla precedente versione a trazione posteriore, che di fatto viene sostituita. Con questo aggiornamento, la gamma si riorganizza con nuove denominazioni:

Tesla Model Y Standard (sostituisce la precedente RWD a trazione posteriore) – 39.990€

(sostituisce la precedente RWD a trazione posteriore) – 39.990€ Tesla Model Y Premium a Trazione Posteriore (la precedente Long Range RWD) – 49.990€;

(la precedente Long Range RWD) – 49.990€; Tesla Model Y Premium a Trazione Integrale (Long Range AWD) – 52.990€;

(Long Range AWD) – 52.990€; Tesla Model Y Performance a Trazione Integrale – 61.990€.

Ma cosa cambia, nel concreto? A livello estetico, le differenze sono subito evidenti per un occhio attento. All’anteriore scompare la barra luminosa che collegava i fari, e anche le aperture aerodinamiche laterali sono state rimosse per un design più pulito. Stessa sorte per il posteriore, dove la barra luminosa lascia il posto a luci tradizionali, conferendo un look più sobrio. Cambiano anche i materiali dei sedili, ora in simil-pelle ma con grandi inserti in tessuto, e perdono il meccanismo di raffrescamento ventilato (resta invece la funzione per riscaldarli), perdono anche i pulsanti per la regolazione che però è possibile fare interamente dal pad centrale. Sparisce invece il monitor posteriore da 8 pollice e così la regolazione dell’areazione posteriore diventa manuale.

Le prestazioni, invece, restano di tutto rispetto: l’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP raggiunge i 517 km con i cerchi da 18 pollici, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h si completa in 6,8 secondi. All’interno, troviamo sedili in un nuovo tessuto tecnico — lo stesso del Cybertruck — progettato per resistere a ogni condizione. La vera sorpresa è il tetto panoramico in vetro: fisicamente è sempre lì, ma internamente è stato coperto con un rivestimento tradizionale. Una scelta che, pur sembrando un passo indietro, permette a Tesla di ottimizzare la produzione e migliorare l’efficienza energetica del 5%.

Le rinunce continuano con il frunk (il bagagliaio anteriore), ora realizzato con materiali più economici e senza tappo di drenaggio, e con la rimozione del filtro HEPA, dicendo addio alla famosa modalità “difesa da armi biologiche”.

Cosa non cambia sulla nuova Tesla Model Y Standard

Questa mossa di Tesla rientra in una strategia che potremmo definire di “semplificazione”. L’azienda ha infatti mantenuto intatto tutto il cuore dell’esperienza Tesla. Non preoccupatevi, tutte le funzionalità software che rendono unica l’esperienza Tesla sono ancora lì: modalità Sentinella, Dog Mode, aggiornamenti over-the-air e, ovviamente, l’accesso all’ecosistema Supercharger con la pianificazione intelligente dei viaggi.

Le semplificazioni riguardano piuttosto l’hardware: le regolazioni dei sedili sono state integrate nel touchscreen centrale, gli specchietti non sono più ripiegabili elettricamente e il volante torna a una più tradizionale regolazione meccanica. Il sistema audio, pur perdendo il subwoofer, mantiene sette altoparlanti e una qualità sonora che rimane sorprendentemente buona.

I colori disponibili sono Grigio Stealth di serie, Nero diamante o Bianco Perla aggiungendo 1.300€. Disponibilità a partire da: novovembre – dicembre 2025.

Tempismo perfetto per gli incentivi statali

Un tempismo perfetto, non trovate? Il prezzo di listino di 39.990 euro permette infatti alla Model Y Standard di accedere pienamente ai nuovi incentivi statali. Questo significa che, in caso di rottamazione di un veicolo inquinante, il prezzo può scendere fino a soli 28.990 euro. Per ora, nessuna novità invece per la Model 3 Standard, che rimane un’esclusiva del mercato americano.

Se state pensando di acquistarne una, vi ricordiamo che è possibile utilizzare il nostro link referral per ottenere 1.000 chilometri di ricarica gratuita presso i Supercharger.