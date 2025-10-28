Al fianco dei due smartphone della gamma Find X9, OPPO ha sfruttato l’evento di Barcellona per presentare anche le OPPO Enxo X3s, un nuovo paio di cuffie che arrivano sul mercato italiano.

Si tratta di cuffie true wireless, dotate di un suono messo a punto da Dynaudio, che offrono la cancellazione attiva del rumore che si regola in automatico a seconda dell’ambiente circostante, tre microfoni con doppio feed per ciascuna cuffia, combinato con elaborazione audio in tempo reale, e una nuova tecnologia di riduzione del rumore vocale all’avanguardia. Scopriamo tutti i dettagli.

Le OPPO Enco X3s arrivano in Italia

Come anticipato in apertura, sono ufficiali in Italia le cuffie true wireless OPPO Enco X3s, presentate dal produttore cinese con enfasi particolare sull’avanzata cancellazione del rumore vocale e sulla calibrazione sonora messa a punto da Dynaudio.

Si tratta di cuffie di tipologia in-ear con design a stelo, caratterizzate da un peso contenuto (appena 4,7 grammi per auricolare) e dalla certificiazione IP55 che testimonia la loro versatilità di utilizzo, dagli alenamenti alle situazioni quotidiane più disparate.

In ambienti esterni, queste cuffie sono in grado di raggiungere una riduzione del rumore pari a 55 dB agendo su un intervallo di frequenze molto ampio (5.500 Hz) e migliorando nelle medie frequenze: in questo modo, a detta di OPPO, Enco X3s sono perfette durante gli spostamenti, i viaggi o al lavoro.

Gran parte di questi miglioramenti sono dovuti ai nuovi algoritmi che gestiscono la cancellazione attiva del rumore (ANC): debutta anche la nuova tecnologia Real-time Dynamic ANC che si preoccupa di migliorare ulteriormente la situazione in ambienti particolarmente rumorosi come treni e arei.

Inoltre, il team di sviluppo ha fatto in modo di sfruttare curve di riduzione del rumore dinamiche e adattive che aggiunstano il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante. Ne giova anche la modalità Trasparenza che diventa più naturale ed efficace. Ogni cuffia è dotata di tre microfoni che, combinati con la modalità AI-powered call noise reduction, consentono di effettuare chiamate anche con vento fino a 20 km/h.

Dal punto di vista dell’audio, come anticipato, le OPPO Enco X3s sono state messe a punto da Dynaudio, azienda danese ben nota per le proprie capacità in questo ambito, per offrire un’esperienza d’ascolto di altissimo livello. Troviamo profili sonori studiati ad hoc per riprodurre l’audio fedelmente, con un’acustica più naturale e personalizzabile attraverso tre modalità audio: Ultimate sound, Pure vocals e Thundering Bass.

L’hardware è stato rivisto con soluzioni inedite: troviamo doppi driver dinamici e indipendenti per diversi range di frequenza (ogni driver è dotato di un DAC dedicato), design coassiale per migliorare la precisione della riproduzione e massimizzare l’escursione (per non penalizzare i bassi rispetto agli alti), tecnologia proprietaria artificial reverberation per l’audio omnidirezionale e immersivo.

Le OPPO Enco X3s dispongono del Bluetooth 5.4 e, di conseguenza, sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth. Offrono svariate funzionalità, come la Game Mode (a bassa latenza), e una buona affidabilità. C’è anche il supporto a LHDC 5.0 per l’audio ad alta risoluzione.

Come di consueto, ci sono poi funzionalità pensate ad hoc per quando le cuffie vengono accoppiate a smartphone del produttore cinese: abbiamo AI Translate (traduzioni in tempo reale con supporto a venti lingue) e altre funzionalità che possono essere regolate tramite l’app HeyMelody, disponibile esclusivamente su dispositivi OPPO e OnePlus.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove cuffie OPPO Enco X3s.

Dimenisoni (cuffia): 31 x 20,6 x 24,2 mm

x x Peso (cuffia): 4,7 grammi

Dimensioni (custodia di ricarica): 65,4 x 52,4 x 25,3 mm

x x Peso (custodia di ricarica): 39,6 grammi

Certificazione: IP55

Audio: messa a punto by Dynaudio Doppi driver dinamici (woofer da 11 mm + tweeter da 6 mm) DAC dedicati Chip BES2700 Cancellazione del rumore fino a 55 dB Modalità trasparenza Tre microfoni per cuffia Tecnologia Artificial Reverberation Tre modalità audio (Ultimate sound, Pure vocals, Thundering bass)

Connettività: Bluetooth 5.4 LHDC 5.0 Game Mode Smart Bluetooth

Batteria: 58 mAh (cuffia) e 566 mAh (custodia di ricarica)

(cuffia) e (custodia di ricarica) Autonomia (senza ANC): 11 ore di riproduzione (singola ricarica) o 45 ore di riproduzione (con custodia di ricarica)

(singola ricarica) o (con custodia di ricarica) Compatibilità: Android e iOS app HeyMelody per dispositivi OPPO e OnePlus funzione AI Translate (20 lingue diverse) per smartphone OPPO



Disponibilità e prezzo delle OPPO Enco X3s

Le OPPO Enco X3s sono state presentate dal produttore cinese il 28 ottobre 2025 e arriveranno in Italia prossimamente nella sola colorazione Sleek Nebula Silver: OPPO ha fatto sapere che le informazioni relative a disponibilità effettiva e prezzo di vendita verranno comunicate in un secondo momento.

Le cuffie sono già acquistabili a Singapore, dove il prezzo di listino consigliato è di 189 dollari di singapore (pari a circa 125 euro al cambio attuale). Sul mercato italiano sono invece già disponibili le OnePlus Buds 4, identiche al nuovo modello OPPO, proposte a 119 euro di listino.