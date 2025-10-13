Ugreen entra ufficialmente nel mercato delle cuffie over-ear con un modello che vuole convincere per rapporto qualità-prezzo.

Si chiamano Studio Pro e offrono specifiche da fascia alta a un prezzo che resta sotto i 60 euro. Una combinazione che segue i valori del brand e che le colloca come un’alternativa concreta a marchi più popolari nel segmento della fascia media. Scopriamole nel dettaglio.

Ugreen Studio Pro sfoggiano un design essenziale e specifiche di fascia più alta

Le nuove Ugreen Studio Pro presentano un design sobrio ma elegante, con linee morbide e una struttura in plastica rinforzata.

I padiglioni circumaurali sono ampi e rivestiti in similpelle, mentre l’archetto regolabile mantiene un peso complessivo contenuto per garantire comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

Ugreen afferma di aver optato per un’estetica minimale, senza loghi vistosi o dettagli eccessivi, puntando su una costruzione funzionale e discreta.

La casa cinese, finora conosciuta soprattutto per i suoi popolari accessori da scrivania e dispositivi di ricarica, sembra voler applicare lo stesso approccio di solidità e affidabilità anche nel settore audio.

Un elemento interessante è la doppia configurazione dei driver, con due trasduttori per lato progettati per migliorare la separazione delle frequenze. Questo setup consente una risposta più precisa nei bassi e maggiore nitidezza sui medi e alti, un risultato non scontato in questa fascia di prezzo.

ANC e riduzione del rumore

Sul fronte tecnico, le Studio Pro non si limitano all’isolamento passivo. Il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) può ridurre i rumori ambientali fino a 48 dB, combinando un algoritmo adattivo con una cancellazione ibrida che sfrutta microfoni interni ed esterni.

Secondo Ugreen, la tecnologia è stata ottimizzata per gestire in modo differente i contesti, dal traffico urbano al rumore di un aereo o il brusio di un ufficio.

In pratica, le cuffie regolano automaticamente l’intensità della cancellazione a seconda delle frequenze percepite, così da mantenere un equilibrio tra isolamento e naturalezza del suono.

Per chi preferisce invece restare consapevole dell’ambiente circostante, è disponibile anche una modalità Trasparenza.

Audio LDAC e suono spaziale

Le Studio Pro supportano il codec LDAC sviluppato da Sony, capace di trasmettere audio fino a 990 kbps via Bluetooth, quasi tre volte la qualità del classico SBC, offrendo così un suono più ricco e dettagliato, vicino alla qualità lossless.

Oltre al supporto per l’audio ad alta risoluzione, Ugreen ha introdotto anche una modalità di spatial audio, che amplia il campo sonoro per dare una sensazione più immersiva durante film, serie o sessioni di gaming.

Questa funzione, combinata alla bassa latenza di 60 millisecondi, rende le cuffie adatte anche per la visione di contenuti video o per giocare senza ritardi percepibili tra suono e immagine.

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, ad esempio un laptop e uno smartphone.

Autonomia da prime della categoria

Il dato che più colpisce, però, è quello relativo alla batteria. Le Ugreen Studio Pro promettono fino a 120 ore di riproduzione con ANC disattivato e circa 80 ore con la cancellazione del rumore attiva. In pratica, si parla di oltre una settimana di utilizzo reale con una sola carica.

La ricarica è affidata alla porta USB-C, e bastano 10 minuti per ottenere circa 5 ore di ascolto grazie alla ricarica rapida.

Non manca la compatibilità con l’ingresso jack da 3,5 mm, così da poter continuare ad ascoltare musica anche in modalità cablata quando la batteria è scarica o in contesti in cui si preferisce evitare il Bluetooth.

Controlli e app dedicata

I comandi principali sono disposti lungo i padiglioni: pulsanti fisici per la riproduzione, la gestione delle chiamate, il volume e l’attivazione dell’ANC. Ugreen ha voluto mantenere un approccio classico, evitando superfici touch che potrebbero risultare meno pratiche in movimento.

Attraverso l’app dedicata, disponibile su iOS e Android, gli utenti possono personalizzare l’equalizzazione, scegliere i profili sonori preimpostati, regolare l’intensità della cancellazione del rumore e aggiornare il firmware delle cuffie.

Prezzo e disponibilità

Le Ugreen Studio Pro sono già disponibili su Amazon al prezzo di 48,99 euro, con spedizione veloce già presente.

Ugreen Studio Pro su Amazon

Considerando le specifiche tecniche e il prezzo di lancio, le Studio Pro si collocano in diretta concorrenza con modelli come le Soundcore Q30 o le JBL Tune 770NC, offrendo però un’autonomia superiore e il vantaggio del codec LDAC, solitamente riservato a modelli più costosi.

Con le Studio Pro, Ugreen dimostra di saper applicare anche nel settore dell’audio la filosofia che l’ha resa popolare negli accessori proponendo prodotti ben costruiti, completi e dal costo competitivo.