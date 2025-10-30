NVIDIA celebra oggi, 30 ottobre 2025, un traguardo storico: i 25 anni di innovazione del brand GeForce. Per l’occasione, l’azienda californiana organizza al COEX di Seul il GeForce Gamer Festival, un evento dedicato ai videogiocatori e ai partner coreani che hanno contribuito alla crescita dell’ecosistema PC gaming nel corso di questi due decenni.

L’appuntamento, trasmesso in diretta streaming mondiale su Twitch e Chzzk, offrirà una panoramica delle più recenti tecnologie GeForce RTX, con demo interattive, anteprime esclusive e partite di eSport dal vivo. Si tratta di più che di una semplice celebrazione, il festival messo in piedi di NVIDIA rappresenta un riconoscimento al ruolo centrale della Corea nel mondo del gaming moderno.

Dai PC Bang fino ai grandi sviluppatori internazionali, la nazione asiatica è diventata un punto di riferimento globale per innovazione, cultura e competitività. L’evento punta a unire tecnologia, spettacolo e comunità, testimoniando come GeForce abbia influenzato un quarto di secolo di evoluzione videoludica.

Dai PC Bang alla nuova generazione di giochi RTX

La Corea del Sud è da sempre la culla del gaming competitivo e della cultura dei PC Bang, ambienti che hanno trasformato il videogioco in un fenomeno sociale e globale. Dal lancio della GeForce 256 nel 2000, la prima GPU al mondo, il mercato coreano ha rappresentato uno dei principali punti di riferimento per NVIDIA.

In questi 25 anni sono state vendute oltre 50 milioni di GPU GeForce, segno della forte connessione tra il marchio e la community locale. Il GeForce Gamer Festival nasce per celebrare proprio questo legame, riunendo giocatori, creatori e partner che hanno contribuito a plasmare l’identità moderna del gaming su PC.

Durante l’evento, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni pratiche delle più recenti tecnologie GeForce RTX, provare le innovazioni sviluppate dai partner e scoprire i nuovi titoli AION 2 e CINDER CITY di NCSOFT, entrambi compatibili con DLSS 4 e Multi Frame Generation. KRAFTON presenterà inoltre PUBG Ally, un personaggio cooperativo basato sull’AI e alimentato da NVIDIA ACE, interessante perché introduce interazioni dinamiche con i giocatori in PUBG: Battlegrounds, anticipando l’impatto dell’Intelligenza Artificiale nelle esperienze di gioco future.

Spettacolo, eSport e celebrazioni

Il GeForce Gamer Festival sarà anche un’occasione per fondere tecnologia e intrattenimento. Tra gli appuntamenti principali è prevista una partita speciale di StarCraft tra due leggende coreane, Hong Jin-ho (YellOw) e Lee Yoon-yeol (NaDa), un momento simbolico che richiama le origini degli eSport moderni. Non mancheranno le performance dei K-TIGERS, celebri per le loro coreografie di taekwondo acrobatico, e del gruppo K-Pop LE SSERAFIM, che porteranno sul palco l’energia della cultura pop coreana.

Chi parteciperà all’evento potrà inoltre vincere premi esclusivi, tra cui una GeForce RTX 5090 Founders Edition autografata dal CEO di NVIDIA Jensen Huang. Nella GeForce Experience Zone poi, i principali brand partner (tra cui ASUS, MSI, GIGABYTE, Palit, Colorful) offriranno postazioni dedicate per provare le ultime soluzioni RTX e scoprire da vicino come la tecnologia GeForce continui a spingere in avanti l’esperienza di gioco su PC.