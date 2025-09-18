Poche ore fa, NVIDIA e Intel hanno diffuso un comunicato stampa congiunto per annunciare una partnership strategica che punta a ridefinire il futuro dell’intelligenza artificiale e del mondo dei personal computer.
L’accordo mira allo sviluppo di nuove generazioni di prodotti personalizzati per data center e PC, con l’obiettivo di accelerare le applicazioni e i carichi di lavoro in tutti i segmenti del mercato, dall’hyperscale all’enterprise, senza tralasciare il segmento consumer. Scopriamo tutti i dettagli, incluse le parole degli attori coinvolti.
NVIDIA e Intel annunciano una partnership strategica
Il 18 settembre 2025 diventa una data significativa perché verrà ricordato come il momento in cui NVIDIA e Intel (due realtà con sede a Santa Clara) hanno annunciato una storica collaborazione per l’IA e il mondo dei PC.
Questa partnership si concentrerà sulla connessione senza soluzione di continuità delle architetture dei due colossi attraverso l’uso di NVIDIA NVLink, un protocollo di interconnessione ad alta velocità per connettere tra loro GPU e CPU superando i limiti di larghezza di banda e le latenze delle interconnessioni tradizionali (come PCI Express).
L’obiettivo è integrare i punti di forza dell’IA e del computing accelerato di NVIDIA con le tecnologie CPU e l’ecosistema x86 di Intel, fornendo a tutti i segmenti del mercato soluzioni all’avanguardia:
- Sul fronte dei data center, Intel si occuperà della realizzazione di CPU x86 personalizzate per NVIDIA che le andrà ad integrare nelle proprie piattaforme per infrastrutture IA.
- Sul fronte dei PC, invece, Intel svilupperà e commercializzerà dei SoC (System-on-Chip) x86 che integreranno GPU NVIDIA RTX; questi SoC sono pensati per fungere da cuore pulsante per una vasta gamma di computer su scala globale.
In aggiunta, nell’annuncio si parla del fatto che NVIDIA investirà 5 miliardi di dollari in azioni ordinarie Intel (al prezzo di acquisto di 23,28 dollari per azione) ma che l’investimento è soggetto alle consuete condizioni di chiusura (legate ad aspetti normativi).
Le parole degli attori coinvolti
I leader dei due colossi statunitensi hanno poi commentato con grande entusiasmo questa collaborazione, sottolineando l’importanza strategica dell’accordo.
L’intelligenza artificiale sta alimentando una nuova rivoluzione industriale e reinventando ogni livello dello stack di computing: dal silicio ai sistemi, fino al software. Al centro di questa reinvenzione c’è l’architettura CUDA di NVIDIA. Questa storica collaborazione accoppia strettamente lo stack di IA e computing accelerato di NVIDIA con le CPU di Intel e il vasto ecosistema x86, una fusione di due piattaforme di livello mondiale. Insieme, espanderemo i nostri ecosistemi e getteremo le basi per la prossima era del computing.
L’architettura x86 di Intel è stata fondamentale per il computing moderno per decenni e stiamo innovando in tutto il nostro portfolio per abilitare i carichi di lavoro del futuro. Le piattaforme di data center e client computing leader di Intel, combinate con la nostra tecnologia di processo, produzione e capacità di packaging avanzato, completeranno la leadership di NVIDIA nell’IA e nel computing accelerato per consentire nuove scoperte per l’industria. Apprezziamo la fiducia che Jensen e il team NVIDIA hanno riposto in noi con il loro investimento e non vediamo l’ora di lavorare insieme mentre innoviamo per i clienti e facciamo crescere il nostro business.
Al momento della stesura di questo articolo, i due CEO stanno tenendo una conferenza stampa in Webcast per discutere dell’annuncio. Qualora siate interessati, potete trovarlo a questo link.
