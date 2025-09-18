Lip-Bu Tan, CEO di Intel:

L’architettura x86 di Intel è stata fondamentale per il computing moderno per decenni e stiamo innovando in tutto il nostro portfolio per abilitare i carichi di lavoro del futuro. Le piattaforme di data center e client computing leader di Intel, combinate con la nostra tecnologia di processo, produzione e capacità di packaging avanzato, completeranno la leadership di NVIDIA nell’IA e nel computing accelerato per consentire nuove scoperte per l’industria. Apprezziamo la fiducia che Jensen e il team NVIDIA hanno riposto in noi con il loro investimento e non vediamo l’ora di lavorare insieme mentre innoviamo per i clienti e facciamo crescere il nostro business.