La prossima generazione di Xbox potrebbe rappresentare uno dei cambiamenti più radicali mai visti nel mondo console, secondo le ultime indiscrezioni la nuova piattaforma di Microsoft, attualmente identificata con il nome in codice Magnus, sarà basata su una versione completa di Windows, ottimizzata per l’uso su TV e controller, con la particolarità di supportare nativamente lancher esterni come Steam, Epic Games Store, GOG Galaxy e persino Battle.net, mantenendo comunque l’esperienza console che gli utenti Xbox conoscono oggi.

Una trasformazione che, se confermata, porterebbe alla fusione definitiva tra il mondo PC e console, unificando librerie e servizi sotto un’unica architettura.

La nuova Xbox offrirà un’esperienza console-first ma con Windows sempre disponibile

La nuova console di casa Microsoft partirà con la classica dashboard Xbox, senza far percepire agli utenti più tradizionali alcuna differenza rispetto alle Series X|S; tuttavia, dietro le quinte continuerà a girare Windows completo. Ciò permetterà, a chi lo desidera, di uscire dall’interfaccia console per installare giochi e applicazioni come su PC da gaming (inclusi titoli PlayStation pubblicati su Steam come God of War, Ghost of Tsushima o Spider-Man).

In pratica, chi vorrà un’esperienza plug and play in stile console continuerà ad averla, mentre gli utenti più esperti avranno accesso a tutto l’ecosistema PC, una libertà mai concessa prima su una macchina da salotto.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il multiplayer online, secondo il report Micrososft avrebbe deciso di eliminare il paywall, permettendo di giocare in rete senza abbonamenti aggiuntivi, una mossa possibile perché la nuova console sarebbe, di fatto, un PC certificato Xbox.

A questo si aggiunge un altro pilastro dell’ecosistema Microsoft, la retrocompatibilità: il nuovo hardware supporterà tutti i giochi già disponibili su Xbox Series X|S, oltre ai titoli Xbox One, Xbox 360 e gli originali Xbox già retrocompatibili.

Secondo le indiscrezioni, il chipset utilizzato sarà un SoC AMD a 3 nm, sempre sviluppato in collaborazione diretta con Microsoft. Il salto prestazionale dovrebbe essere accompagnato da una suite di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, tra cui Auto Super Resolution e generazione di frame di nuova generazione, pensate per migliorare anche i giochi non progettati nativamente per il nuovo hardware.

La transizione è già cominciata, secondo le fonti interne i dispositivi ROG Xbox Ally e Ally X non sarebbero stati un esperimento isolato, ma un vero e proprio banco di prova della futura esperienza Xbox ibrida; l’interfaccia Full Screen Experience rappresenta infatti il prototipo del launcher che troveremo sulla console next gen, con Windows richiamabile solo quando necessario.

Microsoft ha già definito la prossima Xbox come prodotto premium, il che lascia intendere un prezzo superiore rispetto alle console tradizionali; tuttavia, il valore percepito potrebbe risultare molto elevato, un dispositivo unico per accedere all’intera libreria console Xbox e, contemporaneamente, all’intero catalogo PC, senza dover acquistare un computer da gaming a costi ben più alti.

Sempre secondo le indiscrezioni, Microsoft terrà un evento partner a novembre, in cui Xbox Play Anywhere avrà un ruolo centrale, e potrebbe anche arrivare un nuovo controller Xbox Elite Controller Series 3. Nel corso del prossimo anno potrebbero inoltre debuttare altri dispositivi Xbox PC realizzati da partner come ASUS, mentre la roadmap attuale punta al 2027 per il lancio della nuova generazione.

La prossima Xbox quindi non sarà solo una nuova console, sarà il tentativo più concreto di unificare i mondi PC e console sotto un’unica piattaforma; resta solo da capire se gli utenti apprezzeranno un approccio così aperto o se la semplicità plug and play resterà comunque il punto di riferimento principale per la maggior parte del pubblico.