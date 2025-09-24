L’idea di una vera console Xbox portatile è nell’aria da diverso tempo, e con il lancio previsto per il 16 ottobre della ROG Xbox Ally, frutto della collaborazione tra Microsoft e ASUS, il sogno di molti sembra finalmente vicino a concretizzarsi.

Nel frattempo però, qualcuno ha deciso di non aspettare e di portarsi avanti, il canale YouTube James Channel ha realizzato la sua personale interpretazione di una Xbox da passeggio, utilizzando nientemeno che una Xbox di prima generazione e una buona dose di ingegno (nonché di supercolla); il risultato? Una sorta di Xbox Frankenstein, ma perfettamente funzionante.

Questa Xbox è una mostruosità portatile che funziona davvero

Il progetto nasce da un’idea semplice, rimuovere il pesante involucro della storica console, liberando scheda madre e unità disco, per poi ricomporre il tutto in una sorta di ibrido tra console e controller; lo youtuber ha mantenuto i componenti essenziali, sostituendo il vecchio disco fisso con un’unità flash più moderna e aggiungendo un piccolo display recuperato da un accessorio per iPod Video.

Il risultato è un dispositivo che, a prima vista, sembra più un prototipo da laboratorio che un prodotto finito, i vari elementi sono fissati tra le due metà di un controller Xbox originale, con cavi a vista e una generosa quantità di colla a caldo per tenere tutto insieme; un lavoro ben lontano dalla cura artigianale di altre creazioni viste in passato ma comunque funzionante, e capace di far girare i giochi della prima Xbox senza troppi compromessi.

Certo, esistono già soluzioni ufficiali e decisamente più eleganti per giocare in mobilità con l’ecosistema Microsoft, dal cloud gaming di Xbox Game Pass allo streaming verso smartphone, tablet, PC portatili, senza dimenticare i tanti handheld Windows in circolazione; ma l’esperimento in questione ha un fascino tutto suo, perché trasforma letteralmente la console originale in un dispositivo portatile puro, senza affidarsi ai servizi esterni.

Con Microsoft e ASUS che ancora non hanno svelato i prezzi dei loro nuovi dispositivi, l’idea di una Xbox portatile fatta in casa potrebbe perfino apparire come un’alternativa low cost per i fan più nostalgici e smanettoni. È chiaro che si tratta di un progetto più dimostrativo che realmente pratico, ma sottolinea comunque come la voglia di una Xbox portatile sia più viva che mai, tanto da spingere la community a inventarsi soluzioni improbabili pur di averne un assaggio.