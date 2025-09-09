Il futuro dell’intrattenimento in auto non sarà fatto soltanto di servizi di streaming video e musica, ma anche di videogiochi in cloud; Microsoft e LG hanno infatti annunciato una nuova partnership che porterà Xbox Cloud Gaming direttamente sulle vetture connesse dotate della piattaforma Automotive Content Platform (ACP) di LG, già presente su alcuni modelli Kia e pronta ad arrivare su una gamma più ampia di veicoli.

Xbox direttamente sullo schermo dell’auto

L’integrazione avverrà tramite una nuova app Xbox dedicata, che permetterà agli abbonati a Game Pass Ultimate di accedere alle versioni Cloud dei titoli Xbox esattamente come avviene oggi su smart TV, PC o dispositivi compatibili.

L’obbiettivo è offrire intrattenimento durante i momenti di attesa tipici della vita quotidiana di un’auto elettrica, come la ricarica, oppure garantire un passatempo ai passeggeri nei viaggi più lunghi; non si tratta dunque di un’esperienza pensata per la guida, ma per trasformare l’abitacolo in un vero hub multimediale.

L’ACP di LG, basata su webOS (lo stesso sistema che troviamo sulle smart TV del marchio), è già disponibile sulla Kia EV3 in Europa e sarà presto integrata anche su EV4, EV5 e sulla nuova Sportage; oltre all’app Xbox, la piattaforma mette a disposizione servizi come Netflix, Disney Plus, YouTube e altre applicazioni di intrattenimento, a conferma della volontà di rendere lo schermo di bordo sempre più simile a una smart TV portatile.

Questa collaborazione tra le due aziende non arriva dal nulla, Microsoft aveva già esteso l’app Xbox alle TV LG all’inizio dell’anno, sfruttando proprio la flessibilità di webOS; l’approdo sulle auto rappresenta quindi un’evoluzione naturale di una strategia che punta a portare Xbox Cloud Gaming su qualsiasi dispositivo connesso a internet.

Come sottolineato da Christopher Lee, vicepresidente marketing di Xbox, aggiungendo i veicoli al mix stiamo offrendo ai giocatori più scelta che mai su come godersi i loro giochi, un messaggio chiaro che ribadisce come, per Microsoft, l’ecosistema Xbox non sia più legato unicamente all’hardware tradizionale ma a un’esperienza fruibile ovunque.

Per gli automobilisti e i passeggeri, l’arrivo di Xbox sulle auto significa intrattenimento in più durante le pause di ricarica, possibilità di utilizzare lo stesso account Game Pass su TV, PC, smartphone e ora anche in auto, ma anche un’esperienza coerente e familiare grazie all’interfaccia Xbox e alla libreria cloud. Gli utenti dovranno ovviamente disporre di una connessione internet stabile a bordo e di un abbonamento attivo a Game Pass Ultimate per accedere al catalogo.