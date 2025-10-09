Da diversi giorni ormai corrono incessantemente rumor, indiscrezioni e conferme in merito alla collaborazione tra Microsoft con AMD, annunciata lo scorso giugno. In particolare, nelle ultime ore, una fonte interna avrebbe confermato lo sviluppo di un nuovo hardware Xbox, ma di fatto potrebbe non trattarsi del successore di Xbox Series X, ovvero l’ultima console lanciata ormai cinque anni fa dalla casa di Redmond: scopriamone insieme tutti i dettagli.

AMD: cosa sappiamo sul nuovo “progetto Xbox”

Le ultime dichiarazioni provenienti da un ingegnere di AMD possono senz’altro far tirare un sospiro di sollievo ai giocatori di tutto il mondo: a detta sua, il nuovo hardware Xbox (e la relativa APU Magnus) è attualmente in lavorazione e lo sviluppo procede senza particolari problemi.

A sollevare qualche dubbio sulla natura del nuovo hardware sarebbero le parole del dipendente, che lo avrebbe definito in origine come “progetto Xbox“, lasciando il fianco a possibili speculazioni sulla sua natura. A conti fatti potrebbe dunque trattarsi di un ibrido PC-console, con tanto di sistema operativo Windows 11 o una forma eventualmente aggiornata di quest’ultimo, ovviamente con piena compatibilità al servizio Game Pass per usufruire dei videogiochi on-demand, similmente a quanto accade oggi con ASUS ROG Ally e piattaforme simili.

Il nuovo hardware realizzato da Microsoft e AMD potrebbe quindi abbandonare, perlomeno in parte, la tradizionale impostazione da console che abbiamo visto fino ad oggi con Xbox Series X, avvicinandosi maggiormente all’esperienza di un PC. Entrando nel merito dei dettagli tecnici, la APU Magnus dovrebbe basarsi sulla combinazione tra l’architettura Zen 6 e la GPU RDNA 5.

Escludendo le recenti conferme da parte di Microsoft, attualmente non disponiamo di ulteriori informazioni in merito al nuovo hardware e al suo preciso periodo d’uscita. Non ci rimane quindi che attendere ulteriori informazioni direttamente dalla compagnia, che arriveranno probabilmente nel corso dei prossimi mesi o anni.