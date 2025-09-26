Si avvicina sempre di più il lancio italiano di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, le nuove console portatili presentate lo scorso giugno e frutto di una collaborazione tra ASUS ROG e Microsoft. Oggi, 26 settembre 2025, sono ufficialmente aperti i preordini per entrambi i prodotti.

ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X in preordine da oggi in Italia

ASUS ROG annuncia la partenza dei preordini per ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X in alcuni mercati selezionati, tra i quali è inclusa l’Italia. Le nuove console portatili sono state sviluppate in collaborazione con Xbox e puntano sull’ergonomia, su un’esperienza a schermo intero e su altre caratteristiche studiate appositamente per unire il meglio delle console e dei PC in un unico pacchetto.

ROG Xbox Ally può contare sul processore AMD Ryzen Z2 A, che offre un’efficienza energetica di alto livello, mentre ROG Xbox Ally X spinge ancora di più sull’acceleratore con il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, per prestazioni superiori nei titoli AAA. Entrambi i prodotti sono dotati di Windows 11 e portano significativi miglioramenti rispetto a ROG Ally, per un’esperienza di gioco portatile superiore.

I passi avanti rispetto alla generazione precedente sono confermati dai numeri: secondo quanto riferito e riscontrato nei test pre-release, ROG Xbox Ally X ha registrato un aumento delle prestazioni fino al 30% in Indiana Jones e l’antico cerchio e Doom: The Dark Ages rispetto alla precedente generazione (ROG Ally X), con una durata della batteria fino al doppio durante le sessioni di gioco con Hollow Knight: Silksong. ROG Xbox Ally ha fatto registrare aumenti delle prestazioni del 20% in Forza Horizon 5 e Gears of War: Reloaded, con una durata della batteria fino al 110% superiore rispetto a ROG Ally X.

Sia AMD Ryzen AI Z2 Extreme sia AMD Ryzen Z2 A sono predisposti per sfruttare l’ultima suite software di Radeon per miglioramenti grafici e prestazionali, tra cui AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Fluid Motion Frames (AFMF) per la generazione di frame, con quest’ultimo che offre frame rate fino al 60% migliori e di conseguenza una maggiore fluidità. ROG Xbox Ally X include anche una NPU integrata, che garantisce una maggiore “futuribilità”: la console sarà pronta quando questi miglioramenti legati all’IA saranno disponibili nei giochi.

Le specifiche tecniche complete a confronto: ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Sistema Operativo Windows 11 Home Windows 11 Home Comfort e input Impugnature sagomate ispirate ai controller Xbox Wireless offrono comfort per tutto il giorno. Pulsanti ABXY / D-pad / Trigger analogici L & R con effetto Hall / Pulsanti L & R bumper / Pulsante Xbox / Pulsante Visualizza / Pulsante Menu / Pulsante Command Center / Pulsante Libreria / 2x pulsanti posteriori assegnabili / 2x stick analogici a grandezza naturale / Feedback aptico HD / IMU a 6 assi Impugnature sagomate ispirate ai controller Xbox Wireless offrono comfort per tutto il giorno, con trigger a impulso per un controllo migliorato. Pulsanti ABXY / D-pad / Trigger a impulso L & R / Pulsanti L & R bumper / Pulsante Xbox / Pulsante Visualizza / Pulsante Menu / Pulsante Command Center / Pulsante Libreria / 2x pulsanti posteriori assegnabili / 2x stick analogici a grandezza naturale / Feedback aptico HD / IMU a 6 assi Processore AMD Ryzen™ Z2 A Processor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Processor Memoria 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Archiviazione SSD M.2 2280 da 512GB (facile da aggiornare) SSD M.2 2280 da 1TB (facile da aggiornare) Schermo 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9 Frequenza di aggiornamento 120Hz FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Riflesso 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9 Frequenza di aggiornamento 120Hz FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Riflesso Porte I/O 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1x lettore microSD UHS-II (supporta SD, SDXC e SDHC) 1x jack audio combo da 3,5mm 1x USB4 Type-C con DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, compatibile Thunderbolt™ 4 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1x lettore microSD UHS-II (supporta SD, SDXC e SDHC; UHS-I con modalità DDR200) 1x jack audio combo da 3,5mm Rete e Comunicazione Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Dimensioni 290.8 x 121.5 x 50.7 mm 670g 290.8 x 121.5 x 50.7 mm 715g Batteria 60Wh 80Wh Incluso nella confezione ROG Xbox Ally Caricatore da 65W Supporto ROG Xbox Ally X Caricatore da 65W Supporto

I preordini di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X sono disponibili a partire da oggi in Italia, ma anche in tanti altri Paesi, come Arabia Saudita, Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda (solo ROG Xbox Ally), Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera (solo ROG Xbox Ally), Taiwan, Thailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria e Vietnam. Presto saranno disponibili ulteriori opportunità di preordine in altri mercati, tra cui Brasile e Cina (ROG Xbox Ally X).

ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X sono disponibili in preordine su Microsoft Store, ASUS eShop e altri rivenditori (Amazon compresa) ai prezzi consigliati di rispettivamente 599 euro e 899 euro. Le spedizioni sono previste per il 16 ottobre 2025.