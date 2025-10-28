Sound Blaster RE:IMAGINE è il nuovo progetto ideato da Creative per quanto riguarda le soluzioni audio modulari, un’evoluzione se vogliamo delle prime schede Sound Blaster, ma con un approccio del tutto moderno che guarda non solo alla praticità ama anche all’impiego di tecnologie di ultima generazione.

Creative è un nome che non necessita di presentazioni, soprattutto per chi come molti dei nostri lettori ha mosso i primi passi su un PC che montava una scheda audio Sound Blaster, all’epoca il top. Possiamo dire senza problemi che le scheda audio Sound Blaster hanno definito la colonna sonora di un’intera epoca, ma i tempi cambiamo e tutto si evolve, puntando a oggi su un altro elemento quasi imprescindibile, ovvero l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale.

L’azienda però sembra saperlo bene perché con Sound Blaster RE:IMAGINE punta a riportare in vita il prestigio del proprio marchio con un nuovo hub audio modulare potenziato dall’Intelligenza Artificiale. La nuova proposta Creative è in arrivo su Kickstarter oggi 28 ottobre alle 16:00 ora italiana, ma vediamo insieme qualche dettaglio aggiuntivo. Prima però un estratto dalla dichiarazione di Darran Nathan, Vice President of Operations & Products, Creative Technology, in merito al nuovo progetto:

La Sound Blaster originale ha cambiato il modo in cui milioni di persone hanno vissuto il suono, alimentando gioco, creatività e scoperta. Con Sound Blaster Re:Imagine abbiamo voluto ripensare completamente cosa può essere una Sound Blaster: non solo una scheda audio, ma un hub modulare, una console di controllo e un laboratorio creativo senza limiti. Vogliamo renderla di nuovo protagonista, in un mondo fatto di dispositivi multipli e nuove esperienze.

Creative Sound Blaster RE:IMAGINE: un ritorno al passato, ma con l’AI

Nessuno può obiettare che, con la prima Sound Blaster, Creative Technology ha rivoluzionato l’audio dei PC negli anni ’90, non solo per aver venduto oltre 400 milioni di dispositivi, ma sostanzialmente perché ha accompagnato l’evoluzione del suono digitale su PC, alimentando la crescita dei videogiochi, ma anche e soprattutto la musica digitale e la creazione di contenuti audio/video.

In sostanza, Sound Blaster Re:Imagine raccoglie questa eredità e la proietta nel futuro, fondendo in questo caso il nome e l’esperienza del brand a una piattaforma modulare e moderna, pensata per creatori, gamer e professionisti che vivono costantemente tra lavoro e intrattenimento. Ma cosa può fare l’hub audio modulare Sound Blaster RE:IMAGINE?

La risposta di Creative è “diverse”, molto più di quello che può offrire una semplice scheda audio. Eccone i punti salienti:

Un hub audio definitivo

Collega e gestisci facilmente PC, notebook, smartphone, tablet, console, microfoni, cuffie, altoparlanti e strumenti musicali, tutto in un unico dispositivo. Ogni ingresso può essere instradato verso qualsiasi uscita con un semplice tocco, senza cablaggi complessi.

Modulare e personalizzabile

Grazie ai moduli magnetici intercambiabili – schermi intelligenti, slider, manopole e tasti rapidi – è possibile configurare Sound Blaster Re:Imagine in base alle proprie esigenze, adattandola nel tempo.

Controlli completamente programmabili

Ogni pulsante può essere impostato per qualsiasi funzione: disattivare una chiamata, avviare una compilazione software, oppure controllare un dispositivo smart home compatibile con Matter.

Audio da studio

Riproduzione ad alta risoluzione a 32 bit / 384 kHz, con DAC e amplificatore di qualità professionale, in grado di pilotare sia cuffie da studio che potenti altoparlanti desktop.

Accesso “Superuser” per sviluppatori

Gli utenti più esperti avranno accesso completo all’hardware per creare e condividere le proprie app personalizzate, rendendo Re:Imagine una piattaforma realmente aperta e guidata dalla community.

App integrate

Oltre alle funzioni audio, Re:Imagine include esperienze giocose come giochi retrò DOS, visualizzatori musicali, un DJ basato su Intelligenza Artificiale e il ritorno di due icone storiche: Dr. Sbaitso e il pappagallo Sound Blaster, oggi rinati come compagni virtuali AI.

Sound Blaster RE:IMAGINE e la scelta di Kickstarter

Come visto anche con altre aziende in occasioni simili, ovvero dove il nome importante è anche un’eredità tecnica consolidata nel corso degli anni, un cambio di rotta di questo tipo deve consapevole e a volte calcolato per ridurre i rischi e massimizzare la resa del progetto.

Stando alla stessa Creative, Re:Imagine rappresenta più di un’evoluzione, risultando alla fine una reinvenzione del concetto di scheda audio come piattaforma creativa e modulare. Il lancio su Kickstarter permette quindi a Creative di coinvolgere direttamente la community nel definire il futuro del marchio, quindi molto dipenderà da come verrà presa dagli utenti.

Dettagli della campagna Kickstarter