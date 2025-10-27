Nuova Offerta Tech imperdibile disponibile nei negozi Esselunga. Questa volta il protagonista è uno smartphone di casa Apple, disponibile in promozione fino al 6 novembre 2025: più precisamente si tratta di iPhone 16e, il modello “economico” della gamma di Cupertino. Vediamo come approfittare di uno sconto, complessivamente parlando, di 420 euro rispetto al prezzo di listino.

Lo smartphone “economico” di Apple: iPhone 16e in breve

Come sicuramente saprete, la gamma iPhone 16 di Apple si è arricchita all’inizio dell’anno di un nuovo modello pensato per la fascia di prezzo più “economica” del brand. La famiglia si compone dunque non solo di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, ma anche di iPhone 16e.

iPhone 16e ha mandato in pensione la gamma SE, proponendo un design in stile iPhone 14, con il quale condivide non solo l’aspetto a lingottino e le dimensioni generali, ma anche il display, un OLED da 6,1 pollici con refresh rate a 60 Hz e risoluzione di 2532 × 1170 pixel (densità di 460 PPI). Quest’ultimo offre un classico notch a ospitare la fotocamera frontale e i sensori per il Face ID.

Il cuore dello smartphone è l’A18, SoC a 3 nanometri dotato di una CPU con 6 core utilizzato anche su iPhone 16 e iPhone 16 Plus (GPU a parte): al suo fianco ci sono 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, utili per supportare le funzionalità di Apple Intelligence. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 48 MP con funzione di teleobiettivo 2x da 12 MP con zoom digitale fino a 10x, e una fotocamera anteriore da 12 MP.

Non mancano naturalmente connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e USB Type-C, così come la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 3961 mAh e promette fino a 26 ore di riproduzione video, fino a 21 ore di video streaming o fino a 90 ore di riproduzione audio secondo quanto dichiarato dal produttore.

L’offerta Esselunga per iPhone 16e

Come detto, iPhone 16e è lo smartphone “più economico” di Apple, ed è stato lanciato al prezzo consigliato di 729 euro. Una cifra ritenuta da tanti non particolarmente entusiasmante, ma in queste ore potete scendere di 420 euro grazie all’Offerta Tech di Esselunga: nei negozi aderenti potete infatti acquistare lo smartphone a 299 euro nella versione da 128 GB. Come?

Si tratta di uno sconto “indiretto”. In pratica acquistando iPhone 16e al prezzo pieno proposto di 719 euro, ricevete in cambio ben 14 buoni sconto Esselunga del valore di 30 euro, per un controvalore complessivo di 420 euro da utilizzare sulle spese successive. L’unico “inghippo” è che ci sono alcune condizioni da soddisfare per l’utilizzo dei buoni ma che risultano del tutto accettabili per chi fa spesa abitualmente da Esselunga:

Un buono sconto da 30€ ogni 100€ di spesa (unico scontrino);

Il buono può essere utilizzato una sola volta per una spesa in negozio oppure online;

Possono essere utilizzati 2 buoni al mese fino al 31 maggio 2026;

La soglia di spesa minima per l’utilizzo del buono si intende al netto di tutti gli sconti già applicati sui prodotti o sulla spesa stessa;

Il buono non può essere utilizzato insieme ai buoni pasto;

Il numero di bollini, cartoline o premi dell’eventuale collezione in corso è calcolato sull’importo della spesa al netto dello sconto;

L’importo minimo per usare il buono non comprende ricariche telefoniche, farmaci, carte e cofanetti prepagati, alimenti per lattanti, i contributi per i premi del Catalogo Fìdaty e delle collezioni in corso e tutti gli articoli preceduti da “NP” sullo scontrino;

Per la spesa online, modifiche all’ordine successive alla data di scadenza del buono renderanno il buono inutilizzabile:

Sono utilizzabili anche nei laESSE e su esselunga.it.

I buoni saranno disponibili dopo l’acquisto e visibili nella sezione Buoni su esselunga.it, sull’App e sullo scontrino. Ulteriori dettagli nella pagina dedicata sul sito Esselunga.

Per gli altri: le migliori offerte online su iPhone 16e

Per chi non fosse solito fare spesa da Esselunga o più semplicemente non vuole dover inseguire tute le condizioni fissate da Esselunga, sappiate che iPhone 16e si può trovare online già ad ottimi prezzi, seppur non con uno sconto (seppur indiretto) complessivo così elevato. Ecco attualmente le migliori offerte nei relativi negozi: