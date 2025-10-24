Oltre agli smartphone REDMI K90 e K90 Pro Max, come da programma, il produttore cinese REDMI ha presentato ufficialmente in Cina il nuovo smartwatch economico REDMI Watch 6.

Questo dispositivo, erede designato del Watch 5 annunciato in Cina a novembre 2024, dovrebbe arrivare tra qualche mese in Italia seguendo proprio quanto avvenuto col modello di precedente generazione.

REDMI Watch 6 è ufficiale in Cina

REDMI Watch 6 ripropone grosso modo lo stesso design del modello di precedente generazione, guadagnando bordi meno bombati e soprattutto dimensioni più compatte, complice anche l’ottimizzazione delle cornici attorno al display, ora ridotte ad appena 2 mm.

Il display è ancora una volta un AMOLED da 2,07 pollici con risoluzione 432 x 514 Pixel, refresh rate a 60 Hz e supporto all’Always-on display, ma guadagna una maggiore luminosità massima: ora può spingersi fino a 2.000 nit.

Sul corpo dello smartwatch, realizzato in lega di alluminio di grado aerospaziale per migliorare del 20% la resistenza strutturale e del 40% la resistenza all’usura, sono presenti una corona rotante e un secondo pulsante (novità rispetto al modello precedente) che offre tre modalità di utilizzo: singola pressione (accesso al centro di controllo), pressione prolungata (accesso al menù rapido) e tripla pressione (avvia una chiamata di emergenza).

Nonostante uno spessore ridotto di oltre un millimetro, REDMI Watch 6 integra una batteria con la stessa capacità di quella che troviamo sul Watch 5: si parla di 550 mAh che si traducono in 12 giorni di autonomia con uso standard.

Lo smartwatch integra un motorino lineare della vibrazione che offre oltre 20 modalità di vibrazione ottimizzate per notifiche, svegli e altre tipologie di notifiche (come quelle relative al monitoraggio della salute). Non è presente uno speaker ma gli utenti possono comunque inviare risposte rapide su alcune app di messaggistica tramite comandi vocali, opzioni predefinite o emoji.

REDMI Watch 6 ruota attorno a HyperOS 3 e, di conseguenza, offre tantissime funzioni pensate ad hoc per l’ecosistema Xiaomi. Troviamo anche il supporto a 13 app di terze parti e a 10 mini-giochi. Grazie all’NFC, poi, c’è il supporto alle carte di pagamento. Restando in ambito connettività, abbiamo Bluetooth 5.4 e GPS con doppia antenna L1.

Dal punto di vista di fitness e salute, lo smartwatch supporta oltre 150 attività sportive (può monitorare frequenza dei passi, lunghezza del passo, traiettoria del movimento) ed è in grado di monitorare continuamente la frequenza cardiaca, il sonno e l’ossigeno nel sangue, di monitorare lo stress e la salute delle donne, di proporre esercizi di respirazione guidata, oltre a supportare il nuoto in piscina (grazie alla resistenza all’acqua 5ATM).

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche principali del nuovo REDMI Watch 6.

Dimensioni: 46,45 x 40,03 x 9,94 mm

x x Peso: 31 grammi

Certificazioni: 5ATM

Display: AMOLED da 2,07″ (432 x 514 pixel), 60 Hz , 2.000 nit (picco) Cornici da 2 mm Rapporto schermo-corpo dell’82% Supporto all’Always-on Display (AOD)

da (432 x 514 pixel), , (picco) Chip: proprietario

Sensori: cardiofrequenzimetro , accelerometro , giroscopio , luce ambientale , sensore geomagnetico Funzioni salute: frequenza cardiaca , monitoraggio sonno e stress , salute della donna , respirazione guidata Funzioni sport: oltre 150 modalità sportive

, , , , Connettività: Bluetooth 5.4 , NFC , GPS (L1)

, , (L1) Batteria: 550 mAh

Autonomia: 24 giorni (standby), 12 giorni (uso standard), 7 giorni (con AOD)

(standby), (uso standard), (con AOD) Sistema operativo: HyperOS 3 Watch face personalizzabili Risposte per alcune app di messaggistica Controllo dispositivi smart home Controllo app fotocamera e musica Pagamenti tramite NFC Assistente vocale Supporto a 13 app di terze parti e a 10 mini giochi



Immagini dello smartwatch

Disponibilità e prezzo di REDMI Watch 6

REDMI Watch 6 è già disponibile all’acquisto in Cina dove viene proposto nelle tre colorazioni Classic Black, Lunar Silver e Misty Blue al prezzo di 599 yuan (circa 72 euro).

Il modello di precedente generazione, proposto in Cina allo stesso prezzo del nuovo modello, è stato portato in Italia due mesi dopo (a gennaio 2025) al prezzo di 109,99 euro (mentre oggi è acquistabile a 89,99 euro in promozione sullo store ufficiale). Non sorprenderebbe lo stesso posizionamento anche per il Watch 6.