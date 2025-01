Giornata ricca di annunci in casa REDMI. Il produttore ha presentato le versioni globali della serie REDMI Note 14, ma ci sono novità anche per quanto riguarda i dispositivi wearable: scopriamo insieme lo smartwatch REDMI Watch 5 e le cuffie true wireless REDMI Buds 6 e REDMI Buds 6 Pro.

REDMI Watch 5 è ufficiale con GPS e chiamate Bluetooth

REDMI Watch 5 costituisce la nuova generazione di smartwatch del brand. Mette a disposizione uno schermo AMOLED 2.5D da 2,07 pollici con cornici più sottili (2 mm), rapporto schermo-corpo dell’82%, 324 ppi, 1500 nit di luminosità e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Per la personalizzazione è possibile scegliere tra oltre 200 quadranti o selezionarne uno con un ritratto.

Lo smartwatch integra una batteria da 550 mAh, che promette un’autonomia fino a 24 giorni, un motore lineare per un migliore feedback tattile (con oltre 20 modelli di vibrazione distinti) e un telaio in lega di alluminio; quest’ultimo può contare su una finitura sabbiata e tagliata al diamante e su una corona in acciaio inossidabile. Supporta le chiamate Bluetooth (quando associato allo smartphone) con cancellazione del rumore 2-MIC, per telefonate più nitide, ma anche le registrazioni vocali (grazie al microfono integrato).

Presente pure la connettività GPS (con GNSS integrato a 5 sistemi), che consente di tracciare con precisione la posizione durante gli allenamenti, anche in modo autonomo. È presente il supporto a oltre 150 modalità sportive, con resistenza nominale all’acqua di 5 ATM. Tramite l’app Mi Fitness si possono tracciare tutti i progressi, oltre a monitorare passi, sonno, calorie, stress, frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e non solo.

Specifiche tecniche di REDMI Watch 5: display AMOLED 2.5D da 2,07 pollici a risoluzione 432 x 514 (324 ppi), refresh rate a 60 Hz e luminosità fino a 1500 nit

connettività Bluetooth 5.3 e GPS

memoria locale da 164 MB

sensore per frequenza cardiaca (con SpO2), accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità, bussola elettronica

batteria da 550 mAh

sistema operativo: Xiaomi HyperOS

dimensioni e peso: 47,5 x 41,1 x 11,3 mm, 33,5 g (senza cinturino)

Lo smartwatch integra Xiaomi HyperOS ed è compatibile con smartphone dotati di almeno Android 8.0 Oreo o iOS 12.0. I cinturini abbinati sono in TPU, ma il produttore commercializza ulteriori varianti tra cui scegliere (pelle, intrecciato, milanese), tutti con sgancio rapido.

REDMI Watch 5 è disponibile all’acquisto in Italia dal 15 gennaio 2025 nelle colorazioni Obsidian Black, Silver Gray e Lavender Purple al prezzo consigliato di 109,99 euro. Per il periodo di preordine, aperto dalle 10:00 del 10 alle 9:59 del 15 gennaio (con deposito di 1 euro), è possibile portarselo a casa con un omaggio a scelta (tra Xiaomi Smart Band 8 Active e REDMI Buds 4 Lite). Fino a fine gennaio lo smartwatch è proposto in offerta lancio a 99,99 euro, con Mi Point doppi.

Arrivano anche le cuffie true wireless REDMI Buds 6 e Buds 6 Pro

Oltre allo smartwatch, sono arrivate REDMI Buds 6 e REDMI Buds 6 Pro, cuffie true wireless che integrano funzioni come cancellazione del rumore e audio multidimensionale.

Le REDMI Buds 6 Pro offrono Audio Hi-Res certificato con LDAC (con trasmissione UHD con codec audio LDAC e audio ultra lossless), triplo driver coassiale per alte frequenze (2 driver piezoelettrici in ceramica e uno dinamico con diaframma in titanio), cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB (con regolazioni multilivello), cancellazione del rumore ad ampissima frequenza fino a 4 kHz e audio dimensionale integrato con tracciamento della testa. L’aggiunta di un driver piezoelettrico ad alta frequenza riproduce un maggior numero di dettagli negli alti, migliorando la profondità del suono.

L’audio può essere personalizzato in base alle preferenze: Xiaomi Acoustics Labs esegue una messa a punto approfondita e offre ampie impostazioni di equalizzazione. Per le chiamate è presente la cancellazione del rumore IA con triplo microfono, in grado di ridurre il rumore del vento (fino a 12 m/s). Le cuffie sono più eleganti e al contempo più resistenti alla corrosione, all’usura e allo sporco. Non mancano certificazione IP54, connettività Bluetooth 5.3, compatibilità con Google Fast Pair e con la Condivisione audio (con connessione simultanea di due set di cuffie a un unico dispositivo).

Lato autonomia, le Buds 6 Pro promettono fino a 9,5 ore di riproduzione con una singola ricarica, oppure fino a 36 ore considerando le ricariche della custodia (5 minuti garantiscono 2 ore di musica). Le colorazioni tra cui scegliere sono tre, denominate Space Black, Glacier White e Lavender Purple.

Le REDMI Buds 6 offrono un design a doppio driver, con cancellazione attiva del rumore fino a 49 dB e riduzione del rumore tramite AI con doppio microfono (anche con vento fino a 9 m/s). Integrano un diaframma ultra-ampio da 12,4 mm rivestito in titanio con un’unità micro-piezoelettrica in ceramica da 5,5 mm: in questo modo i due driver lavorano in armonia per offrire melodie dinamiche e chiare.

Le quattro opzioni audio EQ integrate permettono di personalizzare l’esperienza e includono standard, ottimizzazione dei bassi, ottimizzazione della voce e ottimizzazione degli alti. Con la funzione di test e sintonizzazione dell’audio personalizzata Sound ID, gli effetti sono personalizzati in base all’udito e al gusto di ogni utente, per ricreare un’esperienza personalizzata: quest’ultima funzione può essere attivata solamente tramite uno degli smartphone compatibili (a marchio Xiaomi, REDMI e POCO).

Le cuffie possono contare sull’algoritmo dell’effetto sonoro HRTF, sviluppato autonomamente da Xiaomi Acoustic Lab, così da creare un effetto audio surround a 360° per un’esperienza audiovisiva ancora più immersiva. Oltre alla cancellazione del rumore (fino a 49 dB), le Buds 6 offrono il passaggio tra 3 diverse modalità di trasparenza, che consentono di essere consapevoli dell’ambiente circostante.

Lato autonomia, le nuove cuffie wireless promettono fino a 10 ore di riproduzione, oppure fino a 42 ore contando le ricariche della custodia (10 minuti bastano per 4 ore di musica). Anche su questo modello non mancano certificazione IP54, connettività Bluetooth (5.4 in questo caso), compatibilità con Google Fast Pair e con la Condivisione audio. Le colorazioni tra cui scegliere sono tre, denominate Night Black, Cloud White e Coral Green.

REDMI Buds 6 e REDMI Buds 6 Pro sono disponibili all’acquisto dal 15 gennaio 2025 al prezzo consigliato di rispettivamente 42,99 euro e 74,99 euro. Per il periodo di preordine (dalle 10:00 del 10 alle 9:59 del 15 gennaio) è previsto un omaggio a scelta tra Xiaomi Smart Band 8 Active e REDMI Buds 4 Lite. Sul modello Pro è previsto uno sconto di lancio, con il quale si può portare a casa a 69,99 euro (con Mi Point doppi).