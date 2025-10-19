Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente Redmi Watch 6, nuovo modello di smartwatch appartenente alla categoria entry-level con diverse novità in termini di design, al netto di poche novità in termini di specifiche tecniche: scopriamole insieme nel dettaglio.

Redmi Watch 6: diverso nel design

La prima caratteristica che salta subito all’occhio è sicuramente il design di Redmi Watch 6, che strizza decisamente l’occhio agli ultimi modelli di Apple Watch (e ai relativi anelli Movimento all’interno dell’app dedicata al fitness) recentemente usciti: sul lato destro troviamo poi un nuovo tasto inedito, posizionato appena sotto la corona digitale, anche se non sappiamo ancora a cosa servirà effettivamente.

La compagnia cinese ha poi confermato ufficialmente che Redmi Watch 6 offrirà un display (di tipologia AMOLED) da 2,07 pollici di diagonale, che a conti fatti corrisponderebbe alle stesse dimensioni viste sul modello precedente, racchiuso all’interno di cornici da 2 millimetri su tutti e quattro i lati.

Oltre a queste informazioni, lo stesso teaser ufficiale condiviso dalla compagnia produttrice avrebbe svelato che il nuovo Redmi Watch 6 sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Bright Moon Silver, Elegant Black e infine Mist Blue.

Il telaio interno dello smartwatch sarà realizzato in alluminio, progettato in questo caso per un’elevata durabilità e resistenza nel tempo. Stessa autonomia rispetto al precedente modello, con un limite massimo pari a 24 ore totali dichiarato dalla compagnia.

Basandoci su quanto visto sul precedente modello, anche Redmi Watch 6 dovrebbe offrire il sistema di rilevamento GNSS integrato, supporto alle chiamate Bluetooth e infine un motore interno in grado di garantire un migliore feedback aptico.

Non conosciamo invece il resto delle specifiche tecniche del nuovo modello, che verrà presentato ufficialmente per il mercato cinese il 23 ottobre, data che coinciderà con il lancio della nuova serie di smartphone Redmi K90. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Xiaomi, che arriveranno nel corso dei prossimi giorni.