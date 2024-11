Nelle scorse ore la famiglia di smartwatch di Redmi si è arricchita di un nuovo modello: stiamo parlando di Redmi Watch 5.

Si tratta di uno smartwatch economico che può contare su un design curato, un display AMOLED da 2,07 pollici e HyperOS 2.0, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi.

Le principali caratteristiche di Redmi Watch 5

Disponibile per il momento soltanto in Cina, il nuovo smartwatch di Redmi dovrebbe essere lanciato anche a livello globale, almeno ciò è quanto è già avvenuto con le precedenti generazioni.

Tra i principali punti di forza di Redmi Watch 5 vi è senza dubbio il display AMOLED da 2,07 pollici, con una risoluzione pari a 432 x 514 pixel, una luminosità massima di 1.500 nit e una protezione in vetro curvato 2,5D.

Grande attenzione è stata prestata dal produttore all’aspetto estetico e il nuovo smartwatch dell’azienda cinese può contare su un telaio centrale in lega di alluminio e una corona in acciaio inossidabile.

Tra le altre caratteristiche non mancano una batteria da 550 mAh (che, a dire di Redmi, dovrebbe essere in grado di garantire fino a 12 giorni di autonomia), le connettività Bluetooth 5.3 e NFC e un modulo per la gestione della connessione satellitare (GNSS).

Per quanto riguarda l’aspetto software, Redmi Watch 5 può contare sul supporto ad oltre 150 attività sportive, su funzioni come la rilevazione del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue e il monitoraggio della qualità del sonno, il tutto con HyperOS 2.0 pre-installato (è compatibile con gli smartphone con Android 8.0 o iOS 12.0 e versioni successive).

In Cina Redmi Watch 5 viene venduto a 599 yuan (pari al cambio a circa 78 euro), ossia un po’ più caro rispetto alla precedente generazione. Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare in Europa.