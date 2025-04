Amazon ha presentato la nuova Blink Outdoor 4, quarta generazione di quella che il colosso dell’e-commerce definisce come la sua “videocamera più apprezzata dai clienti”. Prima di andare a scopre le sue funzionalità e il prezzo di listino a cui viene proposta, riportiamo le parole di Dave Word, Managing Director presso Blink International:

“Fin dall’inizio, l’obiettivo di Blink è stato offrire una sicurezza domestica smart, semplice e accessibile, che aiutasse i clienti a rimanere in contatto con ciò che conta di più. Ecco perché siamo entusiasti di presentare la videocamera più innovativa di Blink, Outdoor 4, ai nostri clienti in Italia, che potranno quindi usufruire delle nuove funzionalità avanzate senza compromettere la lunga durata della batteria che caratterizza i prodotti Blink”.

La Blink Outdoor 4 è ufficiale

Come anticipato in apertura, Amazon ha annunciato (anche in Italia) la nuova Blink Outdoor 4, una videocamera di sicurezza smart wireless pensata per proteggere la casa fuori (e dentro).

Si tratta della prima videocamera di sorveglianza da esterni dell’azienda che, grazie a un chip proprietario di Amazon, è in grado di sfruttare la computer vision per migliorare il rilevamento delle persone e lasciare ai clienti la possibilità di specificare il tipo di notifiche di movimento che desiderano ricevere.

La rilevazione del movimento è stata migliorata per ridurre il numero di falsi avvisi e per aumentare la precisione. Grazie al Sync Module Core (incluso nel sistema), è possibile collegare fra loro fino a 10 videocamere. È poi possibile configurare due zone di privacy, ovvero aree specifiche che verranno escluse dall’inquadratura.

Anche la nuova Blink Outdoor 4 è compatibile con Alexa e i clienti, sfruttando la Skill Blink SmartHome, potranno ricevere avvisi di movimento, guardare il flusso video in diretta (anche da più videocamere contemporaneamente), creare routine e attivare/disattivare il sistema d’allarme direttamente dai dispositivi Echo.

Alcune funzionalità, come la condivisione e il salvataggio illimitato delle clip (fino a 30 giorni), il rilevamento delle persone, la Live View estesa e l’accesso rapido ai video registrati sono disponibili sono in abbonamento: per far provare con mano le potenzialità dell’abbonamento, con l’acquisto di una Blink Outdoor 4 è prevista una prova gratuita di 30 giorni del piano Blink Plus.

Andando oltre, la Blink Outdoor 4 è alimentata da due pile AA (incluse in confezione) che garantiscono una autonomia da due anni. Per chi vuole mettersi al sicuro, Amazon ha pensato anche a un modulo chiamato Estensione pile (opzionale) che estende l’autonomia fino a quattro anni.

Disponibilità e prezzi della nuova Blink Outdoor 4

La nuova generazione della videocamera di sorveglianza per esterni Blink Outdoor 4 è disponibile all’acquisto in Italia da oggi su Amazon.it a partire da 79,99 euro, richiesti per il sistema con una singola videocamera e Sync Module Core incluso; è disponibile anche in versione che include il modulo estensione pile (estende l’autonomia da 2 a 4 anni e, da solo, costa 29,99 euro). Questo pacchetto viene proposto a 109,98 euro (ma è già in sconto a 99,99 euro).

