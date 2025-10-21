Nelle scorse ora vi abbiamo parlato delle criticità legate all’aggiornamento cumulativo KB5066835 di Windows 11 25H2, responsabile di un malfunzionamento piuttosto serio che impediva il riconoscimento di mouse e tastiere USB all’interno dell’ambiente di ripristino di Windows (WinRE); si trattava di un problema tutt’altro che marginale, perché WinRE rappresenta l’unico strumento nativo disponibile quando il sistema operativo non riesce più ad avviarsi correttamente, e l’impossibilità di usare periferiche di input rendeva qualsiasi tentativo di recupero semplicemente impraticabile. In pratica, se Windows andava in errore, non c’era più modo di intervenire; fortunatamente Microsoft è corsa ai ripari.

Microsoft risolve tempestivamente l’ultimo bug di Windows 11

Microsoft ha riconosciuto ufficialmente il bug e, considerata la gravità della situazione, ha scelto di intervenire tempestivamente rilasciando un aggiornamento fuori programma, identificato come KB5070773. Si tratta di un out-of-band update, una categoria di patch rara che viene pubblicata al di fuori del normale ciclo di rilascio per risolvere esclusivamente problemi considerati urgenti o bloccanti; questa nuova patch ha l’unico scopo di ripristinare il corretto funzionamento delle periferiche USB in WinRE, così che mouse e tastiere tornino a essere riconosciuti anche durante le procedure di ripristino.

È importante precisare che il bug non comprometteva l’uso quotidiano di Windows 11, poiché all’interno del sistema operativo tutto continuava a funzionare normalmente; le difficoltà emergevano soltanto nella fase di recovery, quella più delicata, in cui l’utente dovrebbe essere in grado di disinstallare aggiornamenti difettosi, eseguire un ripristino o recuperare i file in caso di avvio fallito. Senza un dispositivo di input funzionante questi strumenti risultano inutilizzabili, e il rischio concreto è quello di trovarsi con un PC bloccato e impossibile da recuperare.

La natura stessa del problema rende dunque fondamentale installare KB5070773 il prima possibile, proprio per evitare di ritrovarsi nella situazione in cui il bug si manifesta prima della correzione, rendendo di fatto inaccessibili le funzioni di emergenza di Windows. La patch è già disponibile tramite Windows Update e può essere scaricata in modo automatico, ma per chi dovesse riscontrare difficoltà con l’aggiornamento tradizionale è possibile procedere anche tramite il Microsoft Update Catalog, scaricandola manualmente.

La rapidità con cui Microsoft ha scelto di intervenire dimostra quanto la problematica sia stata considerata critica, allo stesso tempo, il fatto che il bug non fosse stato menzionato con chiarezza nelle note di rilascio precedenti lascia ancora qualche perplessità sulla gestione della comunicazione, soprattutto perché riguarda un componente fondamentale per la sicurezza e l’affidabilità complessiva del sistema.

In conclusione, l’installazione di KB5070773 non è semplicemente consigliata, ma altamente raccomandata, perché elimina il rischio di ritrovarsi con un computer non avviabile e contemporaneamente impossibile da riparare attraverso WinRE; una situazione limite che, soprattutto in contesti professionali, potrebbe tradursi in perdite di tempo e di dati.