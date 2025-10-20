Il team di sviluppatori di Microsoft ha reso noto che l’aggiornamento più importante di quest’anno per Windows 11 è ora disponibile per tutti: stiamo parlando della versione 25H2.

C’è da precisare fin da subito che non si tratta di un update rivoluzionario, in quanto le novità davvero rilevanti sono limitate (forse la modifica più interessante è rappresentata dalla rimozione di alcune funzionalità legacy) anche se è comunque consigliabile procedere alla sua installazione, in modo da mantenere il proprio OS aggiornato.

Microsoft ha rilasciato Windows 11 25H2

L’update in questione è stato rilasciato qualche settimana fa ma il colosso di Redmond non distribuisce immediatamente le nuove versioni software a livello globale, preferendo procedere ad ondate, così da poter monitorare eventuali problemi e risolverli prima di avviare l’implementazione per tutti.

Nei giorni scorsi il team di Microsoft ha aggiornato il sito ufficiale per rendere noto che Windows 11, versione 25H2, noto anche come Windows 11 2025 Update, è disponibile per tutti i dispositivi idonei per gli utenti che hanno attivato l’impostazione per scaricare gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili.

Gli utenti che possiedono un dispositivo compatibile possono verificare se l’aggiornamento è disponibile andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione Windows Update, ove potranno selezionare l’opzione per effettuare la ricerca della presenza di eventuali aggiornamenti. Se il dispositivo è pronto per l’aggiornamento, sarà mostrata l’opzione per procedere al download del nuovo software e alla sua installazione.

Infine, il colosso di Redmond precisa che i dispositivi con le edizioni Home e Pro di Windows 11 non gestiti dai reparti IT riceveranno l’aggiornamento in modo automatico.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Microsoft (lo trovate seguendo questo link).