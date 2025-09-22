Gli sfondi del desktop in Windows 11 potrebbero presto arricchirsi della possibilità di caricare non solo immagini, colori e presentazioni, ma anche i video. Microsoft, infatti, sta testando i video wallpaper su Windows 11, una funzionalità tramite la quale impostare direttamente come sfondo del desktop file video nei formati più comuni, come MP4 e MKV. Dopo anni in cui per ottenere questo effetto bisognava installare software di terze parti, ora sarà possibile farlo in maniera nativa, con i video che verranno riprodotti ogni volta che si visualizza il desktop.

Un ritorno alle origini per Microsoft

La nuova funzionalità, già disponibile nei canali Dev e Beta del programma Insider (build 26×20.6690) di Windows 11, crea un effetto animato molto simile a quello offerto da Wallpaper Engine, una delle app più popolari su Steam proprio per questo tipo di utilizzo. Inoltre, la possibilità di caricare un video come sfondo del desktop rappresenta per molti aspetti un ritorno alle origini per Windows. Microsoft, infatti, aveva già sperimentato una soluzione simile con DreamScene, la funzionalità introdotta con Windows Vista Ultimate, che permetteva di utilizzare brevi clip video come sfondi animati.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26×20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025

Con l’arrivo di Windows 7, DreamScene venne abbandonata e da allora non è più stata riproposta in forma ufficiale. Ora Microsoft ha deciso di offrire nuovamente questa possibilità, probabilmente sia perché oggi gli hardware dei computer sono più potenti e non subirebbero un rallentamento con l’attivazione dei video wallpaper, sia perché è sempre maggiore l’attenzione alla personalizzazione dell’esperienza utente.

Essendo già disponibile nelle build preliminari di Windows 11, la funzione potrebbe essere implementata in uno dei prossimi aggiornamenti del sistema operativo. Con questa funzione Microsoft prosegue il suo lavoro di rendere Windows 11 un sistema operativo più dinamico, moderno e visivamente coinvolgente. Da tempo, infatti, Microsoft lavora a sfondi animati e dinamici pensati per dare un aspetto più vivo e personalizzato all’interfaccia, ma le prime versioni di queste funzionalità, previste inizialmente per il 2023, non sono mai arrivate nella release ufficiale del sistema operativo.

Il crescente apprezzamento da parte degli utenti di applicazioni come Wallpaper Engine mostra come la personalizzazione dell’interfaccia non sia più qualcosa di opzionale, ma centrale, motivo per cui Microsoft sta testando una funzionalità capace di migliorare l’esperienza complessiva di utilizzo del sistema operativo.