Microsoft ha ufficialmente inaugurato una nuova era per Windows 11, quella dei PC AI-first, dove l’intelligenza artificiale non è più una funzione aggiuntiva, ma il cuore stesso del sistema operativo. Con l’ultimo grande aggiornamento annunciato da Yusuf Mehdi, vicepresidente esecutivo e responsabile marketing per i consumatori, Windows 11 introduce una serie di esperienze agentiche basate su Copilot, dal controllo vocale alla visione assistita, che promettono di cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con il computer.

Copilot Voice e Vision

L’obbiettivo di Microsoft è quello di trasformare ogni PC Windows 11 in un assistente intelligente capace di comprendere il contesto, agire in autonomia e interagire in modo naturale; con le nuove funzioni Copilot Voice e Copilot Vision, l’azienda vuole rendere l’IA più accessibile e intuitiva, integrandola direttamente nelle esperienze quotidiane del sistema operativo.

La novità più immediata è l’introduzione del comando vocale Ehi Copilot, che consente di avviare una conversazione naturale con l’assistente semplicemente parlando al PC. Basterà chiedere per esempio “Ehi Copilot, apri le mie impostazioni Wi-Fi” o “Ehi Copilot, mostrami come modificare questa immagine“, e il sistema risponderà vocalmente o con indicazioni a schermo.

Copilot Vision invece, rappresenta un’evoluzione ancora più profonda: con il consenso dell’utente l’assistente può analizzare ciò che appare sullo schermo, fornendo suggerimenti contestuali, spiegazioni passo passo o persino consigli creativi; è una funzionalità pensata non solo per semplificare le attività più complesse (come imparare ad utilizzare un nuovo software), ma anche per migliorare la produttività quotidiana.

Come sempre, Microsoft ha previsto una disponibilità globale per Copilot Vision, con il rilascio graduale in tuti i mercati in cui Copilot è già attivo.

Dalla barra delle applicazioni al cuore di Windows

Il nuovo aggiornamento introduce anche una rivisitazione della barra delle applicazioni, che diventa un vero e proprio hub intelligente grazie alla funzione Ask Copilot; da qui è possibile avviare l’assistente in un clic e ricevere aiuto, suggerimenti, o azioni guidate direttamente nel flusso di lavoro, senza mai lasciare ciò che si sta facendo.

La ricerca di file, app e impostazioni è ora più rapida e predittiva, con risultati aggiornati in tempo reale durante la digitazione, mentre le API di Windows garantiscono che Copilot non acceda ai contenuti personali senza consenso esplicito.

Un’altra grande novità riguarda Copilot Actions, in arrivo in anteprima per i membri del programma Windows Insider, l’assistente potrà eseguire azioni sui file locali, come organizzare foto, estrarre informazioni da PDF o completare automaticamente attività complesse. In pratica, Copilot si trasforma in un vero e proprio agente operativo capace di agire sul PC per conto dell’utente, sempre sotto controllo e in piena trasparenza.

I connettori Copilot uniscono Windows ai principali servizi cloud

Per rendere Copilot ancora più utile nel quotidiano, Microsoft ha introdotto i Copilot Connectors, una serie di collegamenti intelligenti con i principali servizi cloud, sia Microsoft che Google.

In concreto, questo significa che Copilot potrà interagire con file e dati presenti su OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail o Google Calendar, consentendo richieste come:

Trova l’appuntamento dal dentista della prossima settimana

Mostrami il documento di economia su OneDrive

Cerca l’email di Mary e mostrami il suo indirizzo

Inoltre, sarà possibile esportare direttamente i risultati in Word, Excel o PowerPoint, facilitando la creazione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni a partire dalle risposte generate dall’IA.

Manus e Gaming Copilot

Una delle aggiunte più interessanti è Manus, un agente IA capace di creare siti web automaticamente utilizzando file e immagini locali. Basterà selezionare un documento e scegliere Crea sito web con Manus; in pochi minuti verrà generato un sito completo, senza bisogno di scrivere codice o caricare manualmente i contenuti.

Manus potrà anche essere usato come app nativa di Windows, direttamente dalla chat di Copilot, e sfrutterà il Model Context Protocol, la nuova architettura sicura che consente agli agenti di interagire con il sistema operativo senza compromettere la privacy.

Non manca inoltre una svolta per il mondo del gaming, con Gaming Copilot (Beta) Microsoft porta l’intelligenza artificiale anche sui dispositivi ROG Xbox Ally e Ally X, realizzati in collaborazione con ASUS; qui Copilot diventa un assistente di gioco personale, capace di fornire suggerimenti in tempo reale, strategie e aiuti contestuali senza mai uscire dal gioco.

Sicurezza e controllo

La nuova ondata di funzionalità IA non trascura l’aspetto più delicato, ovvero la sicurezza; in linea con la Secure Future Initiative, Microsoft assicura che Copilot Actions sarà disattivato per impostazione predefinita e che gli utenti potranno monitorare, approvare o interrompere ogni azione in qualsiasi momento. Ogni intervento di Copilot sarà tracciabile, con un livello di visibilità pensato per garantire che l’IA agisca sempre sotto il controllo dell’utente.

Con queste novità Windows 11 compie un passo decisivo verso un futuro in cui ogni computer diventa un alleato intelligente, capace di comprendere, reagire e creare insieme all’utente; è un’evoluzione che richiama quella del mouse e della tastiera, un nuovo modo di interagire con il PC, più naturale, fluido e umano.

Non ci resta che attendere affinché le nuove funzioni siano disponibili per tutti, e per scoprire se gli utenti adotteranno realmente l’approccio che Microsoft auspica nella propria visione.