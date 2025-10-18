A distanza di ben 45 anni dal suo debutto, Intellivision torna a nuova vita grazie ad Atari, che celebra il leggendario marchio con il lancio di Intellivision Sprint, una versione rinnovata della celebre console che sfidò Atari 2600 nei primi anni ’80, dando vita a quella che molti considerano la prima console war della storia dei videogiochi.

Intellivision torna nel segno della nostalgia con tanta tecnologia moderna

La nuova Intellivision Sprint riprende l’estetica inconfondibile del modello originale, superficie dorata e nera con pannello frontale in legno, ma la aggiorna con soluzioni tecniche contemporanee a partire dalla porta HDMI per la connessione ai TV moderni e dalle porte USB-A, utili per espandere la libreria di giochi.

Non mancano i controller wireless, pensati per un’esperienza di gioco più comoda e pulita, anche se Atari non ha dimenticato gli appassionati più nostalgici: tramite un apposito adattatore USB è infatti possibile collegare i controller originali degli anni ’80, riproducendo così fedelmente l’esperienza dell’epoca.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con PLAION REPLAI, azienda specializzata in retrogaming che ha curato sia la parte hardware che quella software per garantire un equilibrio perfetto tra autenticità e affidabilità moderna.

Intellivision Sprint arriva sul mercato con 45 giochi integrati, una selezione dei titoli che hanno fatto la storia della console originale; tra i più noti figurano:

Baseball, Soccer, Tennis, Super Pro Football, per gli amanti dello sport

Sea Battle, Utopia e B-17 Bomber, per chi preferisce la strategia

veri cult arcade come Astrosmash, Shark! Shark!, Boulder Dash e Star Strike

Ogni titolo include i classici overlay per controller, due per gioco, da inserire fisicamente nel pad per visualizzare la funzione dei tasti, una chicca che riporta direttamente alle origini del gaming casalingo.

L’iniziativa di Atari non è casuale, nel 2024 l’azienda ha acquistato il marchio Intellivision insieme all’intero catalogo di giochi, ponendo così fine a una storica rivalità che aveva segnato gli anni ’80. Come ha dichiarato Mat Burnett, vicepresidente delle operazioni strategiche di Atari, la nuova console è un modo per onorare il lascito di Intellivision e farlo scoprire alle nuove generazioni.

Del resto, il rilancio di Intellivision si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del retrogaming da parte di Atari, già protagonista con Atari 50: The Anniversary Celebration, una raccolta interattiva che aveva introdotto la cosiddetta First Console War come parte integrante della storia videoludica moderna.

La nuova Intellivision Sprint è già disponibile per il pre ordine sul sito ufficiale di Atari al prezzo di 139,99 euro, con spedizioni a partire dal 23 dicembre 2025 in Europa.

Un lancio che arriva nel periodo natalizio e che sembra pensato non solo per gli appassionati di retrogaming, ma anche per chi vuole riscoprire la magia delle origini del videogioco domestico, quando bastavano pochi pixel, tanta immaginazione e una manciata di schede da inserire nel controller per vivere mondi infiniti.