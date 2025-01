Coloro che hanno conservato i vecchi CD, le memory card e i controller originali della celebre PS1 possono salutare con entusiasmo l’arrivo di una nuova console per il retro gaming: SuperStation One. Si tratta di un progetto che consente di riprodurre i giochi della PlayStation One in modo nativo senza ricorrere all’emulazione.

Il progetto open source MiSTer FPGA

La SuperStation One è una console basata su tecnologia FPGA (Field-Programmable Gate Array) e non l’emulazione software. Questa tecnologia prevede sostanzialmente l’utilizzo di un chip programmabile, FPGA, che può essere configurato per replicare il funzionamento di circuiti elettronici specifici. Nel caso delle console di gioco, il chip FPGA può riprodurre l’hardware originale. La SuperStation One, infatti, riproduce quello della prima celebre PlayStation senza ricorrere all’emulazione software.

Il vantaggio di questa tecnologia è che a livello hardware simula fedelmente i circuiti originali della console a cui si ispira, assicura una riproduzione precisa del comportamento della console (compresi i tempi di caricamento) e riduce problemi come la latenza, le imprecisioni e le incompatibilità tipiche dell’emulazione software.

SuperStation One, infatti, supporta non solo i giochi originali, ma anche la memory card e i controller della PS1. Per i nostalgici di quell’epoca, è sicuramente una possibilità suggestiva di tornare a utilizzare i giochi, i controller e la scheda di memoria che hanno accompagnato un’intera generazione.

Per rivivere queste emozioni, inclusa l’apertura della scatola e l’inserimento del CD nella console, è necessario acquistare anche il SuperDock. Questo accessorio (venduto separatamente) supporta i CD originali e aggiunge quattro porte USB-A e uno slot per SSD M.2 2280. La console è in preordine a 149$, mentre il SuperDock a 35$. Con meno di duecento dollari, quindi, si può acquistare la console e ricominciare a giocare ai giochi della prima PlayStation.

Per farlo, però, bisognerà attendere la fine dell’anno, in quanto le spedizioni sono previste per il quarto trimestre del 2025. Inoltre SuperStation One, che è disponibile in diversi colori (nero, grigio e blu traslucido) e ha un design che richiama quello della PlayStation One, include una scheda microSD da 64GB preinstallata e consente di giocare anche a titoli di altre console retrò come NES, Nintendo 64, Sega Saturn e Atari 5200. Queste le specifiche tecniche di SuperStation One:

Hardware

FPGA Cyclone V

SDRAM BGA da 128MB

DAC Video ADV7125 a 24 bit

Wi-Fi/BT integrati

Lettore NFC con supporto per Zaparoo

Supporto per raffreddamento attivo/passivo

Uscita Video

HDMI 1536p/1440p

VGA

DIN10

Composito / RCA

Component

Uscita Audio

Jack audio analogico da 3,5mm

Audio digitale Toslink

Porte

USB Type-C (alimentazione)

3x USB Type-A

Ethernet

Slot per scheda TF

Doppia porta combinata SNAC PS1

Slot di espansione IO per SuperDock

Contenuto della confezione

Console

microSD da 64GB (preinstallata)

Cavo HDMI

Cavo USB Type-C

SuperStation One unisce, quindi, alcuni elementi delle console moderne (come l’HDMI per collegarla a una TV ad alta definizione) con quelli originali di una delle console che maggiormente hanno segnato l’immaginario collettivo e l’intero settore dei videogiochi domestici.