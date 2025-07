Dopo il ritorno ufficiale un paio di anni fa, la storica console di Atari torna a far parlare di sé con una nuova veste grafica che punta dritta al cuore dei videogiocatori nostalgici e non solo; si chiama Atari 2600+ PAC-MAN Edition ed è il frutto di una collaborazione tra Plaion REPLAI, Atari e Bandai Namco, pensata per celebrare due icone assolute dell’intrattenimento digitale, la console che ha definito un’epoca e il personaggio che l’ha resa immortale.

Un design tutto nuovo che profuma di anni ’80 per Atari 2600+ PAC-MAN Edition

La nuova versione, che sarà disponibile a partire dal 31 ottobre 2025 con preordini attivi dal 23 luglio presso rivenditori selezionati, si distingue immediatamente per un’estetica che strizza l’occhio all’epoca d’oro dell’arcade. Il corpo della console è ora completamente giallo, proprio come il mitico PAC-MAN, con icone luminose ispirate ai personaggi del gioco per impreziosire la scocca e donare un tocco di colore anche nelle sessioni di gioco serali.

Il restyling però non snaturerà l’identità originale dell’Atari 2600+, la linea resta fedele al modello storico, con finiture retro e inserti in plastica scanalata, mentre sotto il cofano troviamo tutta la tecnologia che permette la compatibilità con le cartucce legacy.

Nella confezione sarà inclusa la nuova cartuccia PAC-MAN Duoble Feature, un omaggio pensato per i puristi e i curiosi che contiene sia la versione originale per Atari 2600 (quella che portò PAC-MAN per la prima volta nelle case), sia la variante per Atari 7800, rivisitata per offrire un feeling più vicino all’esperienza arcade.

Non manca poi il nuovo joystick wireless PAC-MAN CX-40+ compreso nel bundle, realizzato anch’esso in giallo per rimanere in tema con la console; per i più esigenti, Atari ha previsto anche una vendita separata degli stessi controller in quattro colorazioni alternative, ispirate ai fantasmini del gioco: Blinky (rosso), Inky (blu), Pinky (rosa) e Clyde (arancione).

Plaion REPLAI, divisione di Plaion dedicata ai prodotti da collezione e al mondo del gaming retro, ha voluto con questa edizione celebrare due mondi in un solo oggetto: la storia delle console domestiche e quella dei cabinati da sala giochi. Inoltre nel corso dell’anno arriverà anche la versione stand-alone della cartuccia Double Feature, per permettere agli appassionati di arricchire la propria libreria senza dover necessariamente acquistare l’intero bundle.

Quella di Atari non è solo un’operazione nostalgia, è anche un modo per rilanciare la cultura videoludica classica in un formato moderno, accessibile e tecnologicamente aggiornato. Gli utenti interessati non dovranno fare altro che attendere il 23 luglio prossimo venturo per il via ai preordini, e per scoprire il prezzo di vendita della console.