Nel corso delle ultime ore, Nintendo ha pubblicato sui suoi principali canali social e sull’app proprietaria Nintendo Today (scaricabile gratuitamente sui principali sistemi operativi mobile, rispettivamente iOS e Android) un nuovo cortometraggio, intitolato “Close to you“, decisamente inedito e misterioso rispetto ai suoi contenuti videoludici usuali: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Close to you: cosa potrebbe nascondersi dietro il nuovo corto di Nintendo

La maggior parte dei contenuti pubblicati sull’app Nintendo Today lasciano sempre ben poco spazio al mistero e all’immaginazione: il più delle volte, si tratta infatti di semplici screenshot o trailer dei futuri videogiochi in uscita su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, o la colonna sonora di un titolo appartenente ai franchise Nintendo più acclamati come Super Mario Bros. o The Legend of Zelda.

La sorpresa delle ultime ore fa decisamente eccezione alla regola: Close to you, questo l’apparente titolo del nuovo cortometraggio Nintendo della durata di circa 4 minuti, vede come protagonista una giovanissima bambina dai capelli chiari alle prese con un ciuccio “magicamente” animato che, assieme ai giocattoli presenti, scorrazza in lungo e in largo per la sua camera.

Lo stile e la computer grafica in questo caso strizzano fortemente l’occhio ai cortometraggi realizzati da Pixar, il celebre studio d’animazione statunitense: alcuni utenti suggeriscono che potrebbe trattarsi effettivamente della versione “baby” di Rosalinda, la co-protagonista di Super Mario Galaxy uscito in origine su Nintendo Wii, e ora disponibile anche su Nintendo Switch 2 grazie alla recente collection. Secondo alcuni, il corto costituirebbe un vero e proprio teaser di Super Mario Galaxy – Il Film, lungometraggio previsto in uscita nel 2026 e sequel dell’originale Super Mario Bros – Il Film, uscito nel 2023, mettendo così pienamente in mostra tutte le funzionalità del nuovo studio d’animazione proprietario, Nintendo Pictures.

In corrispondenza del minuto 1:40 del trailer, i più attenti avrebbero scovato una piccola figura colorata di rosso sullo sfondo, che sembrerebbe richiamare fortemente le sembianze (e le dimensioni) dei Pikmin, piccole creature protagoniste di uno dei franchise più importanti della compagnia di Kyoto, suggerendo quindi la possibilità di un futuro lungometraggio basato su di essi.

Come sempre vi ricordiamo che si tratta al momento di pure e semplici speculazioni, basate solo ed esclusivamente sul breve filmato pubblicato da Nintendo senza spiegazioni o dichiarazioni di sorta: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti e annunci ufficiali in merito dalla compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi, probabilmente con un Nintendo Direct dedicato.