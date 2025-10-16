Le iconiche maniglie a filo delle Tesla, simbolo di eleganza e minimalismo, potrebbero presto diventare un ricordo del passato; le nuove normative sulla sicurezza, in fase di valutazione negli Stati Uniti e in Cina, stanno infatti mettendo in discussione uno degli elementi più riconoscibili (e discussi) del design automobilistico di Elon Musk. Un cambiamento apparentemente marginale, ma che nasconde implicazioni profonde per l’intera filosofia del marchio californiano.

Le maniglie a filo di Tesla nel mirino delle autorità

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un’indagine su circa 174.000 Model Y a seguito di oltre 140 segnalazioni di guasti alle maniglie delle portiere; in diversi casi i proprietari non sarebbero riusciti ad aprire le portiere quando la batteria si è scaricata, trovandosi intrappolati all’interno del veicolo, una situazione potenzialmente pericolosa in caso di incidente o incendio.

Un problema tanto tecnico quanto normativo, le maniglie retrattili di Tesla infatti sono azionate elettronicamente e prive di un vero meccanismo meccanico di emergenza, se non un piccolo sblocco manuale nascosto spesso sconosciuto ai passeggeri.

Parallelamente, le autorità cinesi stanno lavorando a nuove regole che potrebbero addirittura vietare le maniglie completamente a filo, a meno che non dispongano di un sistema di apertura fisico accessibile. Considerando il peso del mercato cinese nelle vendite globali di Tesla, un simile intervento avrebbe inevitabilmente effetti su tutta la produzione mondiale.

Potrebbe sembrare un intervento banale, sostituire un componente come un altro, ma nel caso di Tesla la questione è tutt’altro che semplice; le sue portiere sono progettate come un ecosistema elettronico integrato, dove sensori, attuatori, cablaggi e aerodinamica convivono in un equilibrio delicato.

Aggiungere una ridondanza meccanica significherebbe dover ridisegnare l’intera struttura interna delle portiere, intervenendo anche sui sistemi di sicurezza passiva e sui protocolli di test in caso di impatto. In altre parole, un’operazione da milioni di dollari e mesi di validazione tecnica.

Non sorprende quindi che, secondo alcune fonti, Franz von Holzhausen, capo del design di Tesla, stia già lavorando a una soluzione ibrida: un meccanismo combinato meccanico-elettronico che mantenga il profilo pulito e aerodinamico delle maniglie a filo, ma garantisca un accesso immediato in caso di emergenza.

Questo nuovo caso riporta a galla una tensione che Tesla conosce bene, quella tra innovazione estetica e praticità d’uso; negli ultimi anni l’azienda ha dovuto affrontare diversi richiami e controversie legati proprio a scelte di design estremo, dai comandi gestuali degli indicatori di direzione alle interfacce ridotte all’essenziale.

Più di recente, un problema di illuminazione ha costretto l’azienda a un richiamo di sicurezza, mentre la decisione di offrire una soluzione a pagamento per reintrodurre controlli fisici ha scatenato non poche polemiche tra i proprietari.

Insomma, la filosofia less is more che ha reso Tesla un punto di riferimento del design automobilistico contemporaneo sta iniziando a scontrarsi con la concretezza delle normative e delle esigenze di sicurezza reale.

Il caso delle maniglie è tutt’altro che secondario, se i nuovi standard internazionali imporranno sistemi di sblocco meccanico su ogni portiera, Tesla sarà costretta a ripensare buona parte della sua architettura dei veicoli, dai pannelli esterni ai sistemi di cablaggio.

Un cambiamento che potrebbe non solo rallentare i piani di produzione, ma anche ridefinire l’identità visiva del marchio, proprio nel momento in cui la concorrenza sta inseguendo il suo linguaggio stilistico.

Per Tesla la sfida non è solo costruire l’auto elettrica più veloce o tecnologicamente avanzata, ma dimostrare che design, sicurezza e accessibilità possono convivere senza compromessi.