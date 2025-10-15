Tesla approfitta del nuovo Bonus Veicoli Elettrici e decide di tagliare il prezzo di Tesla Model 3 Long Range allo scopo di farla rientrare nella soglia di prezzo delle auto incentivabili. Una mossa strategica che aiuterà sicuramente il brand californiano a vendere qualche auto in più in virtù del corposo sconto tra 9.000 e 11.000 euro offerti dallo Stato per rinnovare il parco auto, vediamo i dettagli.

Tesla riduce il prezzo di Model 3 Long Range

La Model 3 Long Range a trazione posteriore rappresenta il fiore all’occhiello di questa nuova strategia commerciale. Tesla ha annunciato una riduzione significativa del prezzo di listino, portandolo a 42.690 euro invece di 44.990 euro (appena 10 euro sotto la soglia delle auto incentivabili, ovvero 42.700 euro). Grazie agli incentivi statali, i clienti beneficiari possono ora acquistare questo modello a partire da soli 31.690 euro – uno sconto che rende la berlina elettrica decisamente più competitiva.

La gamma completa con incentivi

Il nuovo listino Tesla con incentivi presenta quindi tre modelli adesso:

la Model 3 a trazione posteriore parte da 24.990 euro, posizionandosi come l’opzione più accessibile della gamma;

parte da 24.990 euro, posizionandosi come l’opzione più accessibile della gamma; la Model 3 Long Range a trazione posteriore , con i suoi 31.690 euro, offre maggiore autonomia mantenendo un prezzo competitivo;

, con i suoi 31.690 euro, offre maggiore autonomia mantenendo un prezzo competitivo; per chi preferisce i SUV, la Model Y Standard (a trazione posteriore) è disponibile da 28.990 euro.

In tutti i casi stiamo considerando l’incentivo massimo pari a 11.000 euro, disponibile per chi ha un ISEE inferiore ai 30.000 euro, per chi rientra nella soglia ISEE tra i 30.000 e i 40.000 euro il calcolo è facile, basta aggiungere 2.000 euro in più sul prezzo.

Come funziona la procedura d’acquisto con incentivo

Per beneficiare degli incentivi, i clienti devono seguire una procedura specifica che inizia con la registrazione dell’interesse sul sito Tesla. Il processo prevede poi la richiesta dell’incentivo attraverso il portale ministeriale bonusveicolielettrici.mase.gov.it, seguito dall’ordine vero e proprio utilizzando metodi di pagamento “Contanti” o “Maxirata” nell’app Tesla.

La fase finale richiede particolare attenzione: il veicolo da rottamare deve essere consegnato a Tesla lo stesso giorno del ritiro della nuova auto elettrica. Questo vincolo temporale è fondamentale per mantenere la validità dell’incentivo e completare correttamente la transazione.

Tutti i dettagli sugli incentivi auto 2025 nel nostro approfondimento dedicato. Se state pensando di acquistarne una, vi ricordiamo che è possibile utilizzare il nostro link referral per ottenere 1.000 chilometri di ricarica gratuita presso i Supercharger o 500 euro di sconto in base al modello acquistato.