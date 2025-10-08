Tesla ha inaugurato il mese di ottobre introducendo anche in Italia maggiore autonomia e altre piccole novità per Tesla Model 3 e Tesla Model Y e, appena un paio di giorni fa, ha rafforzato il proprio impegno per accelerare la transizione elettrica con una promozione che va ad affiancare gli incentivi stradali e permette di acquistare Model 3 a partire da meno di 25.000 euro.

Dalla casa di Elon Musk, è arrivata oggi una nuova serie di promozioni destinata al mercato italiano. Tutte sono valide sugli ordini in consegna entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e coinvolgono Model 3 e Model Y. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuove promozioni in Italia per Tesla Model 3 e Model Y

Come anticipato in apertura, Tesla ha quest’oggi (8 ottobre 2025) lanciato in Italia nuove promozioni legate a Tesla Model 3 e Model Y; con riferimento a entrambe le vetture, le promozioni riguardano gli ordini in consegna entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Partiamo da Tesla Model 3. In questo caso, i potenziali clienti possono acquistarla nella versione a trazione posteriore sfruttando due iniziative:

Tasso promozionale dello 0,99% sull’acquisto con Maxirata – questa promozione può essere applicata a tutte le combinazioni di durata disponibili (24 mesi, 36 mesi, 48 mesi, 60 mesi)

– questa promozione può essere applicata a tutte le combinazioni di durata disponibili (24 mesi, 36 mesi, 48 mesi, 60 mesi) Tasso promozionale dello 0% sul Leasing finanziario – queste promozione può essere applicata a tutte le combinazioni di durata disponibili (24 mesi, 36 mesi, 48 mesi, 60 mesi).

Per quanto concerne la Model Y Long Range a trazione integrale, invece, la promozione è identica sia per l’acquisto con Maxirata che per il Leasing finanziario: in entrambi i casi abbiamo il tasso promozionale dell’1,99%.

Anche coloro che sono interessati al Noleggio a Lungo Termine possono godere di una promozione. Tesla ha infatti confermato la promozione con 5.000 euro (IVA esclusa) di vantaggio cliente (tramite i servizi di Ayvens) su tutte le versioni di Model 3 e di Model Y (eccezion fatta per la variante Performance di quest’ultima).

L’ultima promozione messa in piedi da Tesla investe il pacchetto Autopilot nella versione completa. I clienti in possesso di questo pacchetto potranno trasferirlo gratuitamente a un nuovo modello della gamma (completa) entro la fine del 2025.

Il rovescio della medaglia è che queste promozioni non possono essere cumulate con il Tesla Bonus, quello che consente di acquistare Model 3 a un prezzo ancor più vantaggioso rispetto a quello che si raggiunge con gli incentivi statali. Qualora siate interessati ad acquistare Tesla Model 3 RWD con incentivo statale, potete seguire questo link.

