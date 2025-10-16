Da tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe in programma il lancio di uno smart display, dispositivo che avrebbe il compito di rafforzare la posizione del colosso di Cupertino nel settore smart home.

Ebbene, nelle scorse ore ad occuparsi di tale device è stato il popolare giornalista Mark Gurman di Bloomberg, a dire del quale potrebbe essere lanciato dal colosso statunitense nel corso della primavera del prossimo anno.

Cosa sappiamo al momento dello smart display di Apple

Stando a quanto è stato reso noto da Gurman, Apple starebbe valutando la possibilità di lanciare il suo smart display a un prezzo di circa 350 dollari, ossia la medesima cifra richiesta nel 2018 per il primo Apple HomePod ma decisamente più elevata rispetto alle varie soluzioni della concorrenza, come ad esempio Amazon Echo Show 11 (che negli Stati Uniti è venduto a 220 dollari).

Ricordiamo che lo smart display di Apple dovrebbe avere uno schermo da 7 pollici, ritenuta la giusta dimensione per fungere da hub di comando centrale del proprio ecosistema smart home e dovrebbe essere venduto in due versioni, una da parete e una con l’aspetto di un HomePod mini dotato di un display.

Mark Gurman ha precisato che non è chiaro se il possibile prezzo di 350 dollari si riferisca ad entrambe le versioni o soltanto ad una di esse.

Gli smart display del colosso di Cupertino saranno assemblati in Vietnam insieme a una nuova telecamera di sicurezza per interni e a un robot da tavolo e tra le aziende che collaboreranno alla sua realizzazione pare vi sia anche BYD, popolare produttore cinese di veicoli elettrici.

Se tutto andrà secondo i piani, tra qualche mese gli amanti degli smart display avranno una nuova opzione tra cui scegliere.