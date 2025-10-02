Nella giornata di ieri, 1 ottobre 2025, Google ha annunciato grosse novità per Google Home, il proprio ecosistema per la smart home, promesso sposo già da tempo dell’intelligenza artificiale di Gemini.

Per far sì che l’assistente potesse sprigionare tutto il suo potenziale, il colosso di Mountain View ha anche riprogettato l’app di Google Home e la nuova interfaccia utente è già disponibile, anche in Italia, per alcuni utenti.

L’app di Google Home accoglie Gemini in Home

L’annuncio di Gemini for Home (reso in italiano come Gemini in Home) è stato annunciato nemmeno 24 ore fa da Google che, come promesso, ha avviato i lavori di integrazione della propria intelligenza artificiale anche nell’ecosistema per la smart home.

Come anticipato in apertura, oltre a questo annuncio è arrivato quello di una veste completamente rivista per l’app Google Home, riprogettata per ruotare attorno a Gemini e alla nuova funzionalità Ask Home (in italiano “Chiedi a Casa“).

La nuova interfaccia utente dell’app è già disponibile, per alcuni utenti, anche in Italia

A qualche giorno di distanza dall’implementazione della nuova icona con i colori sfumati, distribuita con la precedente versione 4.0.54, Google ha rilasciato la versione 4.0.55 dell’app Google Home per iOS, portando anche sui dispositivi della Mela morsicata (e in Italia) la nuova esperienza utente offerta dall’app.

L’app è stata semplificata rispetto al passato. Abbiamo solo tre schede, ovvero Home (dove troviamo i dispositivi preferiti e tutti i dispositivi), Attività (che ora integra una cronologia degli eventi unificata) e Automazioni (che gode di alcuni miglioramenti, anche all’editor).

In ciascuna delle tre schede, in alto, c’è Ask Home (“Chiedi a Casa” in Italiano) che consente (o meglio consentirà, dato che non funziona ancora) di interagire con Gemini con linguaggio naturale per controllare i dispositivi, le attività e le automazioni. Sono state riprogettate anche le impostazioni dell’app, con alcune opzioni integrate direttamente nel selettore dell’account.

Coloro che non partecipano al programma di anteprima pubblica dovranno aspettare

C’è un grosso “ma”: la nuova veste dell’app è attualmente disponibile solo per gli utenti iscritti al programma di anteprima pubblica; per il rollout globale ci sarà quindi da aspettare (probabilmente l’inizio del 2026).

Coloro che non sono iscritti a questo programma (poco sotto vi spieghiamo come fare per iscrivervi), continueranno ad avere a disposizione la vecchia esperienza utente, quella caratterizzata dalla navigazione a cinque schede (Preferiti, Dispositivi, Automazioni, Attività, Impostazioni) e che non include le potenzialità di Gemini.

Come scaricare l’app di Google Home su iPhone (o iPad)

L’app di Google Home è disponibile al download tramite l’App Store su tutti gli iPhone che eseguono almeno iOS 16.1 (e su tutti gli iPad che eseguono almeno iPadOS 16.1).

Il procedimento per scaricarla per la prima volta è molto semplice: vi basterà cercare Google Home nella scheda “Cerca” dello store (o effettuare un tap su questo link diretto) e selezionare “Ottieni”. Per aggiornarla, invece, vi basterà selezionare “Aggiorna” dalla stessa pagina.

Per accedere al programma di “Anteprima pubblica” di Google Home, non è necessario scaricare una particolare versione dell’app o accedere ad un programma beta tramite TestFlight: basterà, infatti, richiedere un invito all’interno dell’app (Impostazioni > Anteprima pubblica) e attendere che venga accolto (l’utente verrà avvisato tramite una notifica).