A distanza di circa sette mesi dall’annuncio ufficiale, NVIDIA ha iniziato le spedizioni di DGX Spark, ovvero quello che l’azienda ha definito un supercomputer AI da scrivania. Si tratta di una workstation compatta pensata per sviluppatori, ricercatori e piccole aziende che vogliono eseguire carichi di Intelligenza Artificiale localmente, quindi senza ricorrere necessariamente al cloud.

Anche i partner NVIDIA si stanno muovendo per spedire i primi esemplari, tra questi Dell è in prima linea con il suo Pro Max Mini PC, un sistema basato sullo stesso chip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, con l’obiettivo di offrire potenza AI in un formato ancora più compatto e facilmente integrabile in postazioni desktop tradizionali.

Entrambi i dispositivi si basano su una piattaforma comune che fonde architettura CPU e GPU in un unico chip, puntando su efficienza energetica, connettività ad alta velocità e memoria unificata. Ma facciamo insieme un ripasso, senza omettere i prezzi, di sicuro non alla portata di tutte le tasche.

NVIDIA DGX Spark: il supercomputer AI compatto secondo NVIDIA

Il NVIDIA DGX Spark è una workstation di nuova generazione che porta per la prima volta la tecnologia dei sistemi DGX in un formato “desktop”. Alla base del sistema troviamo il superchip GB10 Grace Blackwell, un SoC che combina un processore Grace a 20 core ARM v9 (10 × Cortex-X925 ad alte prestazioni + 10 × Cortex-A725 per l’efficienza) e una GPU basata sull’architettura Blackwell, la più recente proposta NVIDIA gli applicativi legati all’Intelligenza Artificiale.

La GPU integra Tensor Core di quinta generazione e supporta nativamente formati di precisione FP4, FP8, FP16 e FP32, garantendo prestazioni di picco fino a 1 petaflop in calcolo AI (FP4 sparsity). Il chip è prodotto con processo a 4 nm e utilizza interconnessione NVLink-C2C per comunicare tra CPU e GPU, offrendo una larghezza di banda fino a cinque volte superiore rispetto al velocissimo PCI-E 5.0.

NVIDIA DGX Spark è dotato inoltre di 128 GB di memoria LPDDR5X unificata, condivisa tra CPU e GPU, con una banda passante di oltre 900 GB/s. Questa soluzione elimina i colli di bottiglia tipici tra memoria di sistema e VRAM, rendendolo adatto a carichi come addestramento e inferenza di modelli linguistici fino a 200 miliardi di parametri, o fine-tuning su modelli fino a 70 miliardi di parametri.

Il sistema include inoltre una scheda di rete ConnectX-7 a 400 Gb/s, con supporto Ethernet e InfiniBand, utile per collegare più DGX Spark in rete e creare cluster locali. L’unità dispone anche di SSD NVMe M.2 (fino a 4 TB), e viene fornita con DGX OS, il sistema operativo ottimizzato di NVIDIA per AI e data science, comprensivo di stack software CUDA, cuDNN, TensorRT e toolkit per modelli generativi.

Dal punto di vista “fisico”, il DGX Spark è grande appena 15 × 15 × 5 cm, con un peso di circa 1,2 kg; a bordo è presente un sistema di dissipazione attivo (con ventola), mentre il consumo medio dichiarato è compreso fra 200 e 300 W.

Il prezzo comunicato al lancio è di circa 3.000 dollari, anche se le versioni per partner OEM (come Dell, ASUS o HP) potrebbero variare a seconda delle configurazioni e del bundle software incluso.

Dell Pro Max: il mini PC AI con superchip GB10

Il Dell Pro Max è uno dei primi esempi pratici dell’implementazione del progetto NVIDIA DGX Spark, garantendo quindi all’utente di avere a portata di mano lo stesso superchip GB10 Grace Blackwell, ma in un design più vicino a una workstation compatta.

Il processore integra quindi gli stessi 20 core ARM (10× Cortex-X925 + 10× Cortex-A725), affiancati da una GPU Blackwell con 6.144 core CUDA e Tensor Core di quinta generazione, capaci di gestire modelli generativi e inferenze su larga scala. Anche qui troviamo 128 GB di memoria unificata LPDDR5X, ma Dell ha scelto di offrire configurazioni di archiviazione più ampie, con SSD NVMe da 2 TB o 4 TB, e un alimentatore da 280 W incluso.

Il comparto connettività è completo: tre porte USB-C (con DisplayPort), una USB-C con Power Delivery, HDMI 2.1, Ethernet 10 Gbps e porta ConnectX-7 per collegamenti diretti tra più macchine GB10. Il sistema utilizza DGX OS, con pieno accesso allo stack software NVIDIA, rendendolo compatibile con i flussi di lavoro dei modelli NIM, TensorRT e CUDA.

Il lancio di Dell Pro Max è previsto per domani 15 ottobre 2025, tuttavia il produttore non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale; considerando la piattaforma e le specifiche, ipotizziamo però un prezzo leggermente superiore a quello del DGX Spark.

NVIDIA DGX Spark e Dell Pro Max: specifiche principali a confronto

A seguire vi lasciamo un riepilogo delle caratteristiche tecniche più importanti (e comuni) dei due sistemi: