Tra il 2025 e il 2026 assisteremo ad una nuova spinta verso il mondo dell’auto elettrica, il motivo è il nuovo piano di incentivi che permetterà a un numero maggiore di famiglie di accedere a modelli a zero emissioni con sconti che, a seconda del reddito, possono superare i 10.000 euro. Quali auto però rientrano fra gli incentivi? Ci sono vari requisiti, alcuni sulla persona che fa la richiesta, altri sul parco veicoli, per la precisione sono incentivabili tutte le autovetture con un prezzo ivato inferiore di Di seguito trovate la lista dei modelli compatibili e il prezzo finale in base all’ISEE.

Come funzionano gli incentivi 2025

Abbiamo spiegato come funzionano e come ottenere gli incentivi in questa guida dedicata, in particolare il requisito principe (oltre ad avere un’auto da rottamare) è avere un ISEE non troppo elevato. In particolare:

ISEE ≤ 30.000 € : sconto di 11.000 € sul listino.

: sconto di 11.000 € sul listino. ISEE 30.000–40.000 €: sconto di 9.000 €.

Modelli auto compatibili con gli incentivi e prezzi scontati

Vediamo quindi la lista di automobili elettriche compatibili con gli incentivi 2025-2026, ovvero quelle che non superano come prezzo ivato la cifra di 42.700 euro.

I prezzi indicati sono orientativi e possono variare in base a configurazioni, promozioni e disponibilità presso i concessionari.

Modello Prezzo senza incentivi Prezzo ISEE ≤ 30.000 € Prezzo ISEE 30.000–40.000 € Dacia Spring 17.900 € 6.900 € 8.900 € Leapmotor T03 18.900 € 7.900 € 9.900 € BYD Dolphin Surf 19.490 € 8.490 € 10.490 € Dongfeng Box 22.300 € 11.300 € 13.300 € Citroen e-C3 23.900 € 12.900 € 14.900 € EMC Yudo 24.200 € 13.200 € 15.200 € Fiat Grande Panda 24.900 € 13.900 € 15.900 € Renault 5 E-Tech 24.900 € 13.900 € 15.900 € DR 1.0 24.900 € 13.900 € 15.900 € Citroen C3 Aircross 26.790 € 15.790 € 17.790 € MINI 3p. Electric 29.500 € 18.500 € 20.500 € BYD Atto 3 29.900 € 18.900 € 20.900 € Leapmotor B10 29.900 € 18.900 € 20.900 € Opel Frontera 29.900 € 18.900 € 20.900 € Renault 4 E-Tech 29.900 € 18.900 € 20.900 € Fiat 500e 29.950 € 18.950 € 20.950 € MG4 30.790 € 19.790 € 21.790 € MINI Aceman 32.100 € 21.100 € 23.100 € BYD Dolphin 33.790 € 22.790 € 24.790 € Opel Corsa 34.000 € 23.000 € 25.000 € MG5 34.490 € 23.490 € 25.490 € Skoda Elroq 34.500 € 23.500 € 25.500 € Peugeot e-208 35.280 € 24.280 € 26.280 € Citroen e-C4 35.350 € 24.350 € 26.350 € Lancia Ypsilon 35.399 € 24.399 € 26.399 € Lynk & CO 02 35.495 € 24.495 € 26.495 € Fiat 600e 35.950 € 24.950 € 26.950 € Kia EV3 35.950 € 24.950 € 26.950 € Volvo EX30 36.350 € 25.350 € 27.350 € Omoda 5 36.490 € 25.490 € 27.490 € Volkswagen ID.3 36.490 € 25.490 € 27.490 € Opel Mokka 36.700 € 25.700 € 27.700 € Tesla Model 3 36.975 € 25.975 € 27.975 € Smart #1 37.075 € 26.075 € 28.075 € Nissan Leaf 37.600 € 26.600 € 28.600 € Citroen e-C5 Aircross 37.690 € 26.690 € 28.690 € Abarth 500e 37.950 € 26.950 € 28.950 € Hyundai Kona 38.300 € 27.300 € 29.300 € Alpine A290 38.700 € 27.700 € 29.700 € MINI Countryman 38.700 € 27.700 € 29.700 € Peugeot e-2008 39.200 € 28.200 € 30.200 € Jeep Avenger 39.400 € 28.400 € 30.400 € Volkswagen ID.4 39.490 € 28.490 € 30.490 € Alfa Romeo Junior 39.500 € 28.500 € 30.500 € Peugeot e-308 39.750 € 28.750 € 30.750 € Opel Astra 39.900 € 28.900 € 30.900 € Tesla Model Y Standard 39.990 € 28.990 € 30.990 € Cupra Born 40.100 € 29.100 € 31.100 € Smart #3 40.545 € 29.545 € 31.545 € Peugeot e-308 SW 40.750 € 29.750 € 31.750 € Opel Grandland 40.950 € 29.950 € 31.950 € Kia Niro 40.950 € 29.950 € 31.950 € Opel Astra Sports Tourer 41.100 € 30.100 € 32.100 € Ford Explorer 41.500 € 30.500 € 32.500 € DS3 41.650 € 30.650 € 32.650 € Nissan Ariya 42.500 € 31.500 € 33.500 € Skoda Enyaq 42.650 € 31.650 € 33.650 € MG Marvel R 42.690 € 31.690 € 33.690 €

Fonte: insideevs

Quale scegliere?

Per chi cerca la massima convenienza d’accesso, Dacia Spring, Leapmotor T03 e BYD Dolphin Surf scendono sotto i 10.000 € con ISEE sotto i 30.000 euro. Per un equilibrio fra prezzo, dotazioni e autonomia potete valutare Citroën e-C3, Fiat Grande Panda, Renault 5 E-Tech e MG4. Per chi invece preferisce un crossover o un SUV, Fiat 600e, Kia EV3 e Peugeot e-2008 offrono più spazio; con gli incentivi anche Tesla Model Y Standard diventa molto competitiva, seppur si tratti di un modello con diverse rinunce rispetto alla Tesla Model Y Premium.