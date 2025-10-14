Tra il 2025 e il 2026 assisteremo ad una nuova spinta verso il mondo dell’auto elettrica, il motivo è il nuovo piano di incentivi che permetterà a un numero maggiore di famiglie di accedere a modelli a zero emissioni con sconti che, a seconda del reddito, possono superare i 10.000 euro. Quali auto però rientrano fra gli incentivi? Ci sono vari requisiti, alcuni sulla persona che fa la richiesta, altri sul parco veicoli, per la precisione sono incentivabili tutte le autovetture con un prezzo ivato inferiore di Di seguito trovate la lista dei modelli compatibili e il prezzo finale in base all’ISEE.
Come funzionano gli incentivi 2025
Abbiamo spiegato come funzionano e come ottenere gli incentivi in questa guida dedicata, in particolare il requisito principe (oltre ad avere un’auto da rottamare) è avere un ISEE non troppo elevato. In particolare:
- ISEE ≤ 30.000 €: sconto di 11.000 € sul listino.
- ISEE 30.000–40.000 €: sconto di 9.000 €.
Modelli auto compatibili con gli incentivi e prezzi scontati
Vediamo quindi la lista di automobili elettriche compatibili con gli incentivi 2025-2026, ovvero quelle che non superano come prezzo ivato la cifra di 42.700 euro.
I prezzi indicati sono orientativi e possono variare in base a configurazioni, promozioni e disponibilità presso i concessionari.
|Modello
|Prezzo senza incentivi
|Prezzo ISEE ≤ 30.000 €
|Prezzo ISEE 30.000–40.000 €
|Dacia Spring
|17.900 €
|6.900 €
|8.900 €
|Leapmotor T03
|18.900 €
|7.900 €
|9.900 €
|BYD Dolphin Surf
|19.490 €
|8.490 €
|10.490 €
|Dongfeng Box
|22.300 €
|11.300 €
|13.300 €
|Citroen e-C3
|23.900 €
|12.900 €
|14.900 €
|EMC Yudo
|24.200 €
|13.200 €
|15.200 €
|Fiat Grande Panda
|24.900 €
|13.900 €
|15.900 €
|Renault 5 E-Tech
|24.900 €
|13.900 €
|15.900 €
|DR 1.0
|24.900 €
|13.900 €
|15.900 €
|Citroen C3 Aircross
|26.790 €
|15.790 €
|17.790 €
|MINI 3p. Electric
|29.500 €
|18.500 €
|20.500 €
|BYD Atto 3
|29.900 €
|18.900 €
|20.900 €
|Leapmotor B10
|29.900 €
|18.900 €
|20.900 €
|Opel Frontera
|29.900 €
|18.900 €
|20.900 €
|Renault 4 E-Tech
|29.900 €
|18.900 €
|20.900 €
|Fiat 500e
|29.950 €
|18.950 €
|20.950 €
|MG4
|30.790 €
|19.790 €
|21.790 €
|MINI Aceman
|32.100 €
|21.100 €
|23.100 €
|BYD Dolphin
|33.790 €
|22.790 €
|24.790 €
|Opel Corsa
|34.000 €
|23.000 €
|25.000 €
|MG5
|34.490 €
|23.490 €
|25.490 €
|Skoda Elroq
|34.500 €
|23.500 €
|25.500 €
|Peugeot e-208
|35.280 €
|24.280 €
|26.280 €
|Citroen e-C4
|35.350 €
|24.350 €
|26.350 €
|Lancia Ypsilon
|35.399 €
|24.399 €
|26.399 €
|Lynk & CO 02
|35.495 €
|24.495 €
|26.495 €
|Fiat 600e
|35.950 €
|24.950 €
|26.950 €
|Kia EV3
|35.950 €
|24.950 €
|26.950 €
|Volvo EX30
|36.350 €
|25.350 €
|27.350 €
|Omoda 5
|36.490 €
|25.490 €
|27.490 €
|Volkswagen ID.3
|36.490 €
|25.490 €
|27.490 €
|Opel Mokka
|36.700 €
|25.700 €
|27.700 €
|Tesla Model 3
|36.975 €
|25.975 €
|27.975 €
|Smart #1
|37.075 €
|26.075 €
|28.075 €
|Nissan Leaf
|37.600 €
|26.600 €
|28.600 €
|Citroen e-C5 Aircross
|37.690 €
|26.690 €
|28.690 €
|Abarth 500e
|37.950 €
|26.950 €
|28.950 €
|Hyundai Kona
|38.300 €
|27.300 €
|29.300 €
|Alpine A290
|38.700 €
|27.700 €
|29.700 €
|MINI Countryman
|38.700 €
|27.700 €
|29.700 €
|Peugeot e-2008
|39.200 €
|28.200 €
|30.200 €
|Jeep Avenger
|39.400 €
|28.400 €
|30.400 €
|Volkswagen ID.4
|39.490 €
|28.490 €
|30.490 €
|Alfa Romeo Junior
|39.500 €
|28.500 €
|30.500 €
|Peugeot e-308
|39.750 €
|28.750 €
|30.750 €
|Opel Astra
|39.900 €
|28.900 €
|30.900 €
|Tesla Model Y Standard
|39.990 €
|28.990 €
|30.990 €
|Cupra Born
|40.100 €
|29.100 €
|31.100 €
|Smart #3
|40.545 €
|29.545 €
|31.545 €
|Peugeot e-308 SW
|40.750 €
|29.750 €
|31.750 €
|Opel Grandland
|40.950 €
|29.950 €
|31.950 €
|Kia Niro
|40.950 €
|29.950 €
|31.950 €
|Opel Astra Sports Tourer
|41.100 €
|30.100 €
|32.100 €
|Ford Explorer
|41.500 €
|30.500 €
|32.500 €
|DS3
|41.650 €
|30.650 €
|32.650 €
|Nissan Ariya
|42.500 €
|31.500 €
|33.500 €
|Skoda Enyaq
|42.650 €
|31.650 €
|33.650 €
|MG Marvel R
|42.690 €
|31.690 €
|33.690 €
Fonte: insideevs
Quale scegliere?
Per chi cerca la massima convenienza d’accesso, Dacia Spring, Leapmotor T03 e BYD Dolphin Surf scendono sotto i 10.000 € con ISEE sotto i 30.000 euro. Per un equilibrio fra prezzo, dotazioni e autonomia potete valutare Citroën e-C3, Fiat Grande Panda, Renault 5 E-Tech e MG4. Per chi invece preferisce un crossover o un SUV, Fiat 600e, Kia EV3 e Peugeot e-2008 offrono più spazio; con gli incentivi anche Tesla Model Y Standard diventa molto competitiva, seppur si tratti di un modello con diverse rinunce rispetto alla Tesla Model Y Premium.
