Cinque anni dopo il debutto del suo monitor professionale più iconico, Apple sembra pronta a rinnovare il Pro Display XDR, uno dei prodotti più longevi e costosi del suo catalogo.

A suggerirlo pare sia il codice scoperto nella beta 3 di macOS 26.1 “Tahoe”, dove sembrerebbe esserci riferimenti espliciti a una fotocamera integrata e a una modalità “Desk View”, elementi che lasciano intendere l’arrivo di un aggiornamento importante.

Per un’azienda che da tempo spinge verso esperienze sempre più integrate l’assenza di una webcam nel suo monitor top di gamma rappresentava una carenza poco giustificabile. Ora, Apple sembra finalmente pronta a colmare quel vuoto, con un modello di nuova generazione che potrebbe portare con sé anche display 8K, tecnologia OLED e refresh rate ProMotion.

Pro Display XDR si prepara a ricevere il tanto atteso aggiornamento

Il Pro Display XDR è stato presentato nel 2019 insieme al Mac Pro, diventando subito un riferimento nel segmento dei monitor professionali. Con diagonale da 32 pollici, risoluzione 6 K, luminosità fino a 1.600 nit e un prezzo di listino da 4.999 dollari (più 999 per lo stand), il display è rimasto immutato dal giorno del lancio.

Nel frattempo, Apple ha introdotto nel 2022 lo Studio Display, una versione più accessibile e versatile dotata di webcam Ultra Wide da 12 MP con Center Stage, chip A13 Bionic integrato e altoparlanti spaziali.

Proprio questa differenza tecnologica aveva reso evidente quanto il Pro Display XDR, nonostante il target professionale, stesse iniziando a mostrare il passare degli anni.

Ora, invece, le tracce nel codice di macOS 26.1 sembrano offrire la prima prova concreta di un refresh in sviluppo.

Il codice di macOS Tahoe svela la webcam

Secondo quanto riportato da 9to5Mac, nel codice della terza beta di macOS 26.1 (nome in codice Tahoe) sono stati trovati riferimenti diretti a un nuovo dispositivo con fotocamera integrata e a una funzione “Desk View Camera”, gli stessi termini utilizzati per indicare la modalità scrivania del Center Stage.

Questa tecnologia sfrutta un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel per inquadrare automaticamente l’utente durante le videochiamate, seguendone i movimenti e offrendo anche la possibilità di mostrare la scrivania dall’alto.

La presenza di questi riferimenti nel sistema operativo suggerisce che Apple stia testando un nuovo monitor con camera integrata, e l’unico candidato plausibile è proprio il successore del Pro Display XDR, dato che tutti gli altri dispositivi compatibili dispongono già di una webcam nativa.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo Pro Display XDR potrebbe mantenere la diagonale da 32 pollici, ma passare a un pannello 8K con tecnologia OLED o mini-LED di nuova generazione.

Tempistiche di lancio

Proprio rimanendo su questo tema, la finestra temporale più credibile, secondo AppleInsider e altre fonti americane, è tra l’estate e l’autunno 2026. In quel periodo, Apple potrebbe presentare sia il Mac Pro con chip M5 Ultra sia il nuovo Pro Display XDR.

L’arrivo di un nuovo Pro Display XDR potrebbe segnare anche l’inizio di una nuova strategia per i monitor professionali di Apple. Negli ultimi anni, il mercato dei display high-end ha visto un’accelerazione tecnologica notevole: Samsung, LG e Dell offrono già schermi 6K e 8K con frequenze di aggiornamento elevate, pannelli OLED e HDR avanzato.

Un nuovo Pro Display XDR aggiornato con webcam, connettività Thunderbolt 5 e HDR migliorato permetterebbe a Cupertino di riaffermare la propria leadership in un settore dove il design e la fedeltà cromatica restano valori chiave.