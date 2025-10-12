Sono passati alcuni mesi da quando Pebble aveva dovuto creare il nuovo marchio Core Devices e ancora meno da quando si è riappropriata del proprio nome e ha svelato design e specifiche tecniche del nuovo Pebble Time 2 e adesso, in attesa che il nuovo smartwatch arrivi davvero sul mercato, è stato aggiunto un altro importante tassello al progetto rePebble: è stato riportato in vita il Pebble Appstore.

Pebble Appstore è tornato ed è pronto per il Time 2

Pebble — che nel frattempo si è occupata di altri wearable lanciando l’anello smart economico Halo Smart Ring — sta preparando il proprio ritorno sul mercato degli smartwatch e nelle scorse ore ha dato un annuncio di primaria importanza: è ufficialmente tornato disponibile il Pebble Appstore, in tempo utile per il lancio dei nuovi smartwatch.

Il fondatore Eric Migicovsky ha parlato dell’andamento della produzione e dello sviluppo dei nuovi Pebble 2 Duo e Pebble Time 2, rispetto al quale ha svelato anche un’interessante novità software. Dal momento che i precedenti smartwatch Pebble avevano schermi rettangolari da 1,26 pollici e risoluzione di 144 x 168 pixel, mentre quello di Time 2 sarà da 1,5 pollici e 200 x 268 pixel, il team software ha dovuto escogitare una soluzione per evitare che app e quadranti esistenti venissero visualizzati con dei brutti e poco funzionali bordi neri sul nuovo modello e l’ha trovata grazie ad un suggerimento arrivato su Discord.

App e quadranti preesistenti verranno scalati, così da riempire interamente lo schermo più grande di Time 2. La prima immagine della novità, condivisa da Migicovsky, evidenzia una differenza netta e un miglioramento innegabile per la concreta usabilità di app e quadranti.

Ebbene, l’utilità di questa novità va contestualizzata alla luce della reintroduzione del Pebble Appstore: a detta del fondatore, l’app store comprende le stesse 2.000 app e gli stessi 10.000 quadranti disponibili in precedenza, ma anche quelli nuovi creati dal 2016 ad oggi. Non è tutto, perché è presente anche una nuova sezione di suggerimenti che consentirà agli utenti di scoprire più facilmente novità interessanti. È presente anche la possibilità di convidere anteprime dei propri quadranti preferiti sui social.

Novità in cantiere

Il team sta poi valutando altri cambiamenti e nuove funzioni, tra le quali figurano:

la possibilità di provare le app in un emulatore con un singolo tocco;

il rilevamento e la segnalazione agli utenti in caso di API e pagine di impostazioni non funzionanti;

la creazione di categorie più numerose e migliori;

il miglioramento dei suggerimenti;

la messa in evidenza delle app con meno mi piace, per consentire alle app nuove di avere più possibilità di emergere e di fare concorrenza a quelle più famose.

Il Pebble Appstore è raggiungibile all’indirizzo apps.rePebble.com.

Migicovsky non ha mancato di fornire una guida dettagliata — con tanto di link utili — per gli sviluppatori che volessero cimentarsi nella creazione di app e quadranti per Pebble nel 2025 e ha invitato i più curiosi a provare la nuova app ufficiale di Pebble, annunciata lo scorso mese di luglio e disponibile — sebbene non ancora del tutto pronta — tanto per Android quanto per iOS all’indirizzo rePebble.com/app.

Il punto su Pebble 2 Duo e Time 2

Chiudiamo con le poche informazioni fornite sui nuovi prodotti: Migicovsky si è detto soddisfatto del primo mese di produzione di Pebble 2 Duo, concluso con 2.960 modelli di colore bianco pronti per essere spediti; a fine settembre, era iniziata anche la produzione del modello di colore nero, che tuttavia ha subito una battuta d’arresto per delle chiusure festive.

Quanto al Time 2, lo sviluppo hardware procede e dopo la fase EVT (engineering verification test) è giunto a quella DVT (design verification test). Mancano ancora diversi passaggi, dalla messa a punto del rivestimento in acciaio inossidabile ai test di impermeabilità, senza dimenticare tutta la parte relativa al software. Insomma, Pebble è indietro sulla tabella di marcia e, in attesa di capire quando potrà iniziare la produzione, ha già fatto sapere che i pre-ordini di dicembre slitteranno almeno a gennaio 2026, ma l’attesa potrebbe aumentare ulteriormente.