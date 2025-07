Chi segue da anni il mondo della tecnologia indossabile ricorderà certamente Pebble, uno dei primi brand capaci di portare al polso degli utenti un’esperienza smart quando ancora Apple Watch e i vari Galaxy Watch non esistevano neppure; dopo quasi un decennio di assenza, il nome che ha segnato un’epoca torna finalmente a campeggiare sui dispositivi di nuova generazione: Eric Magicovsky, CEO di Core Devices e fondatore del marchio originale, ha annunciato di aver recuperato i diritti sul nome Pebble.

La notizia arriva direttamente da un aggiornamento pubblicato sul blog ufficiale, dove Magicovsky scrive: “Ottime notizie: siamo riusciti a recuperare il marchio Pebble! Onestamente, non mi aspettavo che sarebbe stato così facile“. Di fatto, i modelli recentemente presentati cambiano denominazione e si riallineano alla tradizione, Core 2 Duo diventa Pebble 2 Duo, mentre Core Time 2 prende il nome di Pebble Time 2.

Il ritorno di Pebble va oltre il semplice rebranding

Come sempre, dietro un nome si nasconde molto di più di una questione formale, nel caso di Pebble si tratta di un marchio che, nonostante l’acquisizione da parte di Fitbit nel 2016 e il successivo assorbimento di Fitbit da parte di Google, non è mai stato realmente dimenticato. La community che negli anni aveva supportato gli smartwatch dell’azienda non si è dispersa, molti utenti infatti avevano continuato a mantenere attivi i loro vecchi dispositivi grazie al progetto Rebble, un’iniziativa nata proprio per non fare morire un ecosistema che, pur datato, rimaneva unico per affidabilità e semplicità.

La stessa dichiarazione di Magicovsky sottolinea quanto questa identità condivisa sia centrale, “Con il recupero del marchio Pebble, anche voi potrete usare il termine Pebble per i progetti software e hardware correlati a Pebble“; un segnale chiaro di apertura verso quella community che, spesso e volentieri, non ha mai smesso di considerare i Pebble originali come un punto di riferimento difficilmente eguagliabile.

Per comprendere l’impatto di questa mossa basta ripercorrere rapidamente la storia del brand: lanciato come uno dei primissimi smartwatch realmente funzionali, Pebble aveva saputo ritagliarsi uno spazio preciso grazie a caratteristiche allora quasi rivoluzionarie; nonostante ciò, non era riuscito a contrastare la forza di colossi come Apple, Samsung o Fitbit stessa, che nel 2016 ne decretò l’acquisizione per circa 23 milioni di dollari.

Da lì il marchio era scomparso, ma il software era rimasto vivo grazie alla promessa di Google di renderlo open source, proprio su quelle basi a inizio anno Magicovsky aveva annunciato il lancio di una nuova linea di smartwatch; inizialmente non potendo utilizzare il nome Pebble, si era optato per Core Devices e per modelli denominati Core 2 Duo e Core Time 2, ora però il cerchio si chiude e il brand rinasce ufficialmente, rafforzando la narrativa del ritorno alle origini che tanti utenti aspettavano, anche sul piano del marketing.

Se da un lato il cambio di nome non modifica l’hardware già presentato, dall’altro segna un punto importante nella strategia del rilancio; è probabile che nei prossimi mesi vedremo una comunicazione sempre più orientata a sottolineare la continuità con il passato, e a introdurre nuove funzionalità che possano richiamare quello spirito di semplicità e praticità tanto amato dalla community.

Gli utenti dovranno pazientare ancora un po’ per scoprire le prossime mosse dell’azienda, ma il fatto che il marchio Pebble stia per tornare ufficialmente sulle confezioni dei nuovi smartwatch rappresenta già di per sé una piccola vittoria nostalgica, oltre che un segnale concreto di quanto il settore tech, spesso proiettato solo verso il futuro, non possa ignorare il valore di ciò che ha funzionato in passato.