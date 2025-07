A distanza di qualche mese dall’annuncio dei due modelli Core 2 Duo e Core Time 2 destinati a far risorgere dalle ceneri l’amata Pebble, ecco che una notizia accende le attenzioni verso la gamma, in attesa del lancio del primo modelli previsto proprio per questo mese.

La novità arriva direttamente dal Google Play Store all’interno del quale è stata avvistata una nuova app Pebble, pensata per supportare i futuri modelli Core 2 Duo e Core Time 2, ma anche per dare nuova vita a diversi smartwatch Pebble delle generazioni passate.

Core 2 Duo e Core Time 2: la nuova generazione di Pebble ha ora la propria app

I due nuovi smartwatch di Core Devices, Core 2 Duo e Core Time 2, rappresentano un ponte ideale tra il passato e il futuro di Pebble. Il Core 2 Duo, sarà disponibile in bianco a 149 dollari (con spedizione prevista per agosto), ha già esaurito la variante nera, segno che l’interesse verso questi “nuovi vecchi” dispositivi è ancora vivo. Il Core Time 2, invece, sarà più costoso (225 dollari) e arriverà sul mercato solo a gennaio 2026.

Per maggiori informazioni sui nuovi Pebble vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

La novità di giornata è la scoperta sul Google Play Store della nuova app Pebble la quale, inoltre, non si limiterebbe solo a supportare i suddetti modelli.

Infatti tra i dispositivi compatibili figurano anche Pebble Time, Pebble Time Steel, Pebble Time Round e Pebble 2, modelli che hanno fatto la storia dello smartwatch indipendente e che ancora oggi sono indossati da una nicchia di fedelissimi.

Stando a quanto scovato sul Play Store, la nuova app permetterà di:

Personalizzare le impostazioni dell’orologio, dalle notifiche alla vibrazione.

Cambiare quadrante scegliendo tra una vasta gamma di watch face.

Installare app dedicate, incluse quelle ufficiali come Timer e Calendario.

Sincronizzare i dati sulla salute, per i modelli compatibili.

Aggiornare il firmware in modo semplice e rapido.

Segnalare bug, contribuendo al continuo sviluppo della piattaforma.

Un altro elemento che emerge dagli screenshot trapelati è la varietà di quadranti disponibili.

Si va da design nostalgici come il quadrante ispirato all’interfaccia dei PalmPilot (un chiaro omaggio ai fan della tecnologia anni ’90) al quadrante con Tintin & Snowy, passando per il furgoncino Volkswagen.

Un’altra sorpresa positiva è l’elenco di notifiche supportate. Come si evince dalle schermate, la nuova app Pebble permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale da app di ogni tipo come Slack, Strava, Google Calendar, ChatGPT.

Questa integrazione con servizi attuali conferma che Pebble, pur restando fedele all’estetica retro, vuole comunque proporre funzionalità moderne.

Stando a quanto svelato dall’azienda stessa, il nuovo progetto è costruito su libpebble3, un framework open source che assicura maggiore trasparenza e offre alla community la possibilità di contribuire allo sviluppo.

Eric Migicovsky, fondatore di Pebble e oggi a capo di Core Devices, ha dichiarato su X che sia la versione Android sia quella per iOS saranno rese disponibili prima che i nuovi smartwatch vengano spediti ai clienti.

Secondo quanto comunicato da Migicovsky, i primi 2.000-4.000 Core 2 Duo inizieranno a essere spediti tra fine luglio e inizio agosto. La seconda ondata, invece, coprirà il resto dei preordini entro la fine di agosto.

Sarà interessante vedere se questa rinascita, sia hardware che software, riuscirà a ritagliarsi uno spazio significativo nel mercato odierno, fatto di smartwatch potenti, con schermi super definiti, funzioni all’avanguardia e in grado di monitorare parametri di salute sempre più avanzati.

Come sottolineato dal fondatore, probabilmente il punto non è competere con Apple Watch, Pixel Watch o Galaxy Watch.

In fin dei conti il pubblico di Pebble ha esigenze diverse e la rinata azienda sembra pronta a soddisfarle proponendo quel tocco minimal e retro unito a una gestione delle notifiche moderna.