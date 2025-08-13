Sono passati quasi sette mesi da quanto è nato il progetto rePebble e, da poche ore, il CEO Eric Migicovsky ha svelato ufficialmente il design definitivo di Pebble Time 2, lo smartwatch di punta della ri-nata azienda.

Cassa in acciaio inossidabile, design affinato rispetto a quello preliminare e molto altro caratterizzeranno uno smartwatch che ha l’obiettivo di riaprire un discorso di quasi dieci anni fa ma che punta a essere più “maturo” rispetto al passato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Pebble Time 2 passa da concept a versione definitiva

Da Pebble … a Pebble. Recentemente il CEO di Core Devices, marchio nato nel mese di marzo dalle ceneri di Pebble, ha annunciato di aver recuperato i diritti sul nome Pebble e, di conseguenza, si è chiuso un cerchio che punta a riprendere un discorso bruscamente interrotto nel 2016.

Core Devices aveva allora lanciato due nuovi dispositivi, Core Duo 2 e Core Time 2 che godevano in tutto e per tutto del family feeling dei vecchi prodotti Pebble portandoli nel futuro. Mentre il primo dei due dispositivi era già in rampa di lancio, sul secondo erano stati promessi aggiornamenti in futuro.

Tali aggiornamenti si concretizzano oggi, 13 agosto 2025, con (la “nuova”) Pebble che ha svelato ufficialmente il design e le specifiche tecniche definitive dell’attesissimo Pebble Time 2. Prima di entrare nel dettaglio, riportiamo le parole di Eric Migicovsky, CEO di Pebble:

La grande novità di oggi è che stiamo svelando il design definitivo di Pebble Time 2. Il design che abbiamo presentato a marzo era solo una bozza preliminare. Da allora siamo riusciti a perfezionare e migliorare parecchio il design industriale. Penso che sia venuto fuori in modo fantastico! Ho persino un campione di progettazione funzionante, seppur ancora in fase iniziale, al polso.

Design dello smartwatch

Il design di Pebble Time 2 è stato rivisto rispetto a quello del Core Time 2 presentato nel mese di marzo, definito come una “bozza preliminare” dal CEO di Pebble: nella versione definitiva è stato mantenuto un tipico design industrial ma gli affinamenti sono abbastanza visibili (il video condiviso poco sotto mette in mostra la “trasformazione” tra bozza e versione definitiva).

In generale, il team ha optato per una cassa in acciaio inossidabile 316 (sia all’anteriore che al posteriore) e per pulsanti in acciaio inossidabile 316 (con zigrinatura per migliorare il riconoscimento). Il display resta un e-paper da 1,5 pollici a 64 colori che supporta il tocco.

Lo smartwatch sarà disponibile in quattro finiture

Dal punto di vista delle finiture, lo smartwatch sarà disponibile in quattro varianti non ancora definite al 100%, né per i colori né per i nomi, dal team di sviluppo. In tutti i casi, il cinturino sarà da 22 mm.

Stando a quanto diffuso, al momento si parla di un nero con cinturino nero, argento con cintuirno nero, nero/rosso con cinturino rosso e argento/blu con cinturino blu. Tutte e quattro sono mostrate dalla seguente immagine.

Specifiche dello smartwatch

Mettendo insieme le specifiche “preliminari” annunciate lo scorso marzo e quelle confermate oggi in via definitiva, di seguito riportiamo ciò che offrirà Pebble Time 2:

Materiali: acciaio inossidabile 316 , vetro (protezione del display)

, (protezione del display) Cinturino: 22 mm

Certificazione: in attesa di valutazione (ma probabilmente IPX8)

(ma probabilmente IPX8) Display: e-paper da 1,5″ a 64 colori , retroilluminazione RGB , supporto al tocco

da a , , supporto al tocco Audio: speaker integrato, 2 microfoni (con cancellazione del rumore ambientale)

integrato, (con cancellazione del rumore ambientale) Vibrazione: sì (motorino lineare)

(motorino lineare) Funzionalità: cardiofrequenzimetro , contapassi , monitoraggio del sonno

, , Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola , sensoristica per il monitoraggio della salute

, , , Autonomia: 30 giorni

Sistema operativo: PebbleOS con oltre 10.000 watchface

Disponibilità e prezzo di Pebble Time 2

Pebble Time 2 è pre-ordinabile, secondo il meccanismo “chi prima arriva, meglio alloggia”, sul sito ufficiale di rePebble: le prime consegne dovrebbero avvenire nel mese di dicembre ma, al momento della stesura di questo articolo, la disponibilità parla di gennaio 2026.

Lo smartwatch ha un costo di 225 dollari ai quali vanno aggiunti 25 dollari richiesti per la spedizione (il totale sale quindi a 250 dollari). Allo stato attuale sono previste quattro diverse finiture per lo smartwatch: quando il team di Pebble confermerà questo aspetto, scriverà a tutti coloro che hanno effettuato un pre-ordine per chiedere la scelta del colore.

A coloro che hanno pre-ordinato un Pebble 2 Duo, Pebble offre la possibilità di passare a Pebble Time 2 entro il mese di settembre: per farlo, basterà rispondere a una mail che l’azienda invierà nelle prossime settimane, senza “toccare” il pre-ordine (perché altrimenti, annullando e rifacendo da capo, il potenziale acquirente finisce in fondo alla coda).