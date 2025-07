Pebble, il marchio indiano specializzato nello sviluppo di dispositivi wearable economici, ha realizzato un nuovo device: Halo Smart Ring. Si tratta di un anello smart, il primo anello intelligente dell’azienda, caratterizzato dalla presenza di un display digitale attivo (solitamente presente su device con un prezzo più alto) sul quale vengono mostrati i dati sullo stato di salute e fitness, oltre che all’orario e allo stato della batteria.

Specifiche e funzionalità di Pebble Halo Smart Ring

Pebble Halo Smart Ring è un modello pensato per chi desidera un dispositivo indossabile capace di integrarsi con lo stile personale senza rinunciare alle principali funzioni dedicate alla salute e al benessere. Dal punto di vista costruttivo, Halo è realizzato in acciaio inossidabile e offre una protezione contro polvere e schizzi d’acqua. Tuttavia, l’azienda consiglia di rimuoverlo prima di entrare in contatto con l’acqua per periodi prolungati, come durante una nuotata o una doccia. Il peso è di 19 grammi e in termini di connettività supporta il Bluetooth 5.2. Il dispositivo è disponibile in sei misure, dalla taglia 7 alla 12, e può essere scelto nelle colorazioni nero, argento e oro. Sul sito ufficiale è disponibile anche un video in cui viene spiegato come individuare la misura più adatta per le proprie dita.

Uno degli aspetti probabilmente più interessante di Pebble Halo Smart Ring, oltre al display, riguarda le funzionalità. L’anello smart, infatti, integra il contapassi, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il tracciamento del sonno con supporto per la fase REM e anche la misurazione del livello di stress e della saturazione di ossigeno nel sangue. Inoltre il dispositivo include anche un contatore di mantra, una funzione pensata per chi pratica meditazione o attività spirituali.

Una delle caratteristiche più originali, invece, è il supporto alle gesture. L’anello permette infatti di controllare diverse funzioni del telefono con semplici movimenti delle dita. È possibile, per esempio, sfogliare le pagine di un e-book muovendo la mano, passare da una canzone all’altra con un gesto, avviare o mettere in pausa la musica, scattare una foto oppure scorrere tra i video sui social senza toccare lo schermo. Questa modalità d’interazione, sempre più presente nei dispositivi indossabili, punta a migliorare l’esperienza d’uso dei dispositivi, specialmente quando si è in movimento, riducendo l’interazione touch.

Per quel che riguarda l’autonomia, Pebble Halo Smart Ring ha una batteria che assicura un utilizzo di 3-4 giorni con un tempo di ricarica di circa due ore. Il prezzo è un altro elemento distintivo di questo prodotto. Lanciato ufficialmente a 7.999 rupie (circa 80€), l’Halo Smart Ring è disponibile in preordine al prezzo promozionale di 3.999 rupie (circa 40€). È acquistabile direttamente dal sito ufficiale Pebble oppure tramite Flipkart, piattaforma di e-commerce molto diffusa in India, e in futuro potrebbe arrivare anche su Amazon.