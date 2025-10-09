A partire da oggi, 9 ottobre 2025, entra ufficialmente in vigore il nuovo regolamento dell’Unione Europea che rende obbligatori i bonifici istantanei per tutte le banche e i fornitori di servizi di pagamento; una novità attesa da tempo, che punta a rendere più rapido e uniforme il trasferimento di denaro in tutta Europa, sia per i privati che per le aziende, eliminando le differenze ancora presenti tra i vari Paesi dell’Unione.

Cosa prevede il nuovo regolamento UE sui bonifici istantanei

Il regolamento, approvato lo scorso anno e ora pienamente operativo, modifica le precedenti norme sui pagamenti in euro e transfrontalieri, introducendo una disciplina unificata e vincolante; in pratica, da oggi tutti gli istituti che offrono bonifici tradizionali devono fornire anche quelli istantanei, alle stesse condizioni economiche, ciò significa che se il bonifico standard è gratuito, anche quello istantaneo dovrà esserlo.

L’obbiettivo è chiaro, ovvero rendere i pagamenti europei più veloci, sicuri e omogenei, favorendo la creazione di un vero mercato unico dei pagamenti digitali. Come precisato dal regolamento, il trasferimento dei fondi deve avvenire entro 10 secondi, indipendentemente dalla banca di partenza o dal Paese europeo coinvolto.

Non si tratta soltanto di una semplificazione tecnica, la nuova normativa prevede che, già dal 9 gennaio 2025, fosse possibile ricevere bonifici istantanei allo stesso costo di quelli tradizionali; con l’entrata in vigore di oggi, la possibilità si estende anche all’invio, completando così il quadro di piena parità tra le due modalità.

Il vantaggio più evidente è la rapidità, il denaro sarà accreditato in tempo reale, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche nei festivi; ma ci sono benefici anche in termini di sicurezza e trasparenza, grazie all’introduzione di una nuova verifica automatica che confronta nome e IBAN del beneficiario.

In caso di discrepanza la banca dovrà avvisare l’utente, che potrà comunque procedere ma con piena consapevolezza del rischio; un passo importante quindi, anche nella lotta alle truffe e agli errori di digitazione.

Molte banche italiane si sono già adeguate in anticipo, offrendo da tempo bonifici istantanei gratuiti o comunque alle stesse condizioni dei bonifici tradizionali, tuttavia da oggi questo non sarà più una facoltà, ma un obbligo per tutti gli operatori. Le aziende, in particolare, potranno trarre vantaggio dalla maggiore efficienza dei bonifici multipli istantanei, uno strumento utile per gestire stipendi, rimborsi o pagamenti ricorrenti con tempi certi e ridotti.

L’introduzione dei bonifici istantanei obbligatori rappresenta dunque una tappa cruciale nella digitalizzazione dei servizi finanziari europei, con ricadute significative anche sull’economia reale; pagamenti più rapidi e uniformi significano infatti maggiore circolazione di liquidità e un rafforzamento del mercato unico, uno degli obbiettivi centrali dell’Unione.