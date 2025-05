Satispay entra ufficialmente nel mondo degli investimenti e lo fa con la sua consueta missione, ossia rendere accessibili a tutti strumenti che vengono spesso percepiti come complessi. Il nuovo servizio permetterà agli oltre 5,5 milioni di clienti di iniziare a investire con semplicità, e il primo prodotto disponibile sarà il Salvadanaio Remunerato: vediamo di che si tratta.

Satispay si dà agli investimenti e presenta il Salvadanaio Remunerato

Satispay vuole semplificare l’accesso agli strumenti di investimento puntando su un servizio trasparente e conveniente, senza alcun importo minimo e con la flessibilità di poter mettere e ritirare i soldi in qualsiasi momento.

“Oggi apriamo un altro importante capitolo della visione che ci guida fin dall’inizio“, ha commentato Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay. “Siamo partiti semplificando i pagamenti e vogliamo fare lo stesso con il mondo degli investimenti. Quando abbiamo introdotto la funzionalità Risparmi nel 2018 abbiamo riscontrato da subito un grande entusiasmo da parte dei nostri utenti e ora – con più di 1 milione di persone che nel tempo hanno accantonato risparmi per oltre €250.000.000 nei salvadanai -siamo pronti a fare il prossimo passo insieme a loro”.

“Con il nostro primo prodotto, vogliamo dare ai nostri utenti attuali, e agli altri italiani che lo diventeranno, uno strumento concreto per valorizzare la loro liquidità e i loro risparmi in modo semplice, trasparente e flessibile“, ha proseguito. “È solo la prima fase di un percorso più ampio, con cui vogliamo contribuire a democratizzare l’accesso a strumenti che danno maggior valore al denaro delle persone per cambiare una cultura storicamente orientata al risparmio e troppo poco all’investimento“.

Come accennato, il primo prodotto sarà Salvadanaio Remunerato, pensato per far fruttare la liquidità ferma sui conti correnti e basato su un fondo comune monetario con una classe creata in collaborazione con Amundi, primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale e con 2.250 miliardi di euro in gestione. Al 5 maggio 2025 il rendimento è stimato al 2,24% annualizzato, al netto dei costi del fondo e al lordo della fiscalità.

Più di 1.360 miliardi di euro degli italiani sono oggi “parcheggiati” nei conti corrente e nei depositi bancari, spesso senza alcuna forma di rendimento. La novità vuole smuovere un po’ le cose: consentirà di investire senza importi minimi, con fondi riscattabili il giorno lavorativo successivo e tassazione gestita da Satispay tramite partner.

Spesso l’immobilismo nel mercato degli investimenti è causato dalla complessità percepita, dalla scarsa conoscenza finanziaria e ovviamente dalla paura di perdere i propri soldi. La fintech propone di rimuovere queste barriere, affiancando i clienti con attività di educazione finanziaria e uno dei prodotti meno rischiosi presenti sul mercato. Il tutto è completamente integrato all’interno dell’app che già viene utilizzata per i pagamenti: basta recarsi nelle sezione Risparmi per aprire il primo Salvadanaio Remunerato, scegliere la cifra che si preferisce e monitorare l’investimento dall’app stessa.

E per il futuro? Satispay fa sapere di essere già al lavoro su ulteriori prodotti finanziari, che verranno proposti entro la fine dell’estate in modo da soddisfare le diverse esigenze, tra obiettivi e orizzonti temporali. Per sviluppare queste soluzioni di investimento, Satispay ha ottenuto l’autorizzazione a operare dalla CSSF, ossia la commissione di sorveglianza del settore finanziario lussemburghese. Per ulteriori informazioni sugli investimenti di Satispay potete consultare la pagina dedicata.