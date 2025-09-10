La possibilità di dilazionare le spese online è ormai diventata una prassi sempre più diffusa e richiesta dagli utenti, soprattutto in un contesto in cui gli acquisti digitali coprono una parte sempre più rilevante della quotidianità. Dopo aver reso disponibile da tempo l’opzione Paga in 3 rate, PayPal annuncia ora il debutto in Italia di una nuova formula che consente di suddividere i pagamenti in 6, 12 o addirittura 24 mesi, offrendo così maggiore flessibilità e accesso a spese più consistenti.

Come utilizzare il nuovo pagamento rateale di PayPal

La logica alla base del servizio rimane simile a quella già nota, ma cambiano le condizioni, se Paga in 3 rate permette di dilazionare importi compresi tra 30 e 2.000 euro senza alcun interesse e con prima rata immediata al momento dell’acquisto, la nuova opzione si rivolge a spese comprese tra 60 e 5.000 euro e prevede l’applicazione di un TAEG basato sull’affidabilità creditizia del cliente.

In questo caso la prima rata non viene addebitata subito, ma a distanza di un mese dalla creazione del prestito; la struttura è quindi quella di un vero e proprio finanziamento rateale, con quota capitale e quota interessi, suddivisi in rate mensili fisse per tutta la durata scelta.

Non tutti gli utenti possono però accedere automaticamente alla funzione, per essere considerati idonei è necessario essere maggiorenni, residenti in Italia e titolari di un conto PayPal in regola; l’opzione è riservata esclusivamente ai conti personali, mentre i profili Business non rientrano tra quelli ammessi. Inoltre, l’approvazione del prestito non è garantita in ogni circostanza, ma varia a seconda del cliente, del commerciante e della singola transazione.

Dal punto di vista pratico, l’attivazione del pagamento rateale rimane comunque semplice e immediata, al momento del checkout (se si rientra tra i clienti idonei) comparirà la voce Paga in 6, 12 o 24 rate; basterà seguire la procedura guidata, attendere l’esito della valutazione (generalmente molto rapido) e visualizzare i termini precontrattuali prima di confermare. Il pagamento delle rate avverrà in automatico tramite un conto bancario confermato o una carta di debito valida collegata al proprio account, ma resta sempre possibile rimborsare manualmente in anticipo.

Una volta attivato, il piano di pagamento può essere gestito direttamente dall’app PayPal nella sezione Paga a rate, oppure da desktop accedendo al Wallet; in entrambe le modalità l’utente ha accesso al saldo residuo, ai pagamenti programmati e ai dettagli delle transizioni, con la possibilità di intervenire anche sul metodo di addebito.

C’è però un dettaglio importante da ricordare, in caso di acquisti composti da più articoli spediti in momenti diversi, gli interessi inizieranno a maturare già dalla spedizione del primo prodotto, e il saldo residuo verrà aggiornato progressivamente a ogni nuova spedizione.

Con l’introduzione di Paga in 6, 12 o 24 rate, PayPal compie un passo significativo nel mercato italiano dei pagamenti digitali, ampliando le possibilità di scelta tra formule a breve e lungo termine; la soluzione a 3 rate senza interessi rimane ideale per gli acquisti più contenuti, mentre la nuova opzione permette di affrontare spese più consistenti con maggiore flessibilità, pur comportando l’applicazione di interessi. Gli utenti avranno quindi più strumenti a disposizione, ma sarà fondamentale valutare bene le condizioni per comprendere quale delle due modalità risulti più conveniente in base al tipo di acquisto e alle proprie esigenze.