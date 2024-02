Nella giornata di ieri, mercoledì 7 febbraio, il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove regole per i pagamenti istantanei in euro. L’approvazione arriva dopo un iter legislativo iniziato a metà settembre 2021 che, già lo scorso novembre, è stato accolto da un accordo politico fra Parlamento e Consiglio europeo, per una novità che mira a modernizzare i sistemi di pagamento rendendoli più semplici ed economici. Come? Garantendo bonifici istantanei in tutta Europa: trasferimenti in euro in dieci secondi, senza costi e oneri aggiuntivi rispetto ai bonifici tradizionali.

Bonifici istantanei in 10 secondi e senza costi extra: le nuove regole europee

Con 599 voti a favore, 7 contrari e 35 astensioni, il testo del nuovo regolamento UE in questione è stato approvato in via definitiva, testo che aggiorna le attuali norme dell’area unica dei pagamenti in euro (SEPA, dall’inglese Single Euro Payments Area).

In breve, queste sono le novità: i bonifici istantanei saranno europei (cioè effettuabili fra gli Stati membri che li adotteranno), dovranno essere processati in qualsiasi momento (cioè indipendentemente da giorno e ora) per far sì che il denaro arrivi sul conto del beneficiario entro 10 secondi e senza costi aggiuntivi rispetto a quelli applicati per le operazioni di trasferimento standard, ovvero i bonifici tradizionali non istantanei.

Da sapere anche che chi paga riceverà la conferma della buona riuscita (o meno) del bonifico effettuato entro dieci secondi, e che gli Stati membri la cui moneta non è l’euro dovranno applicare le stesse norme dei conti bancari che effettuano operazioni in euro, seppur con una deroga relativa ai tempi, per via delle condizioni variabili per accedere alla liquidità in euro.

Questo sistema di pagamento veloce sarà usufruibile sia per le persone che per le imprese, clienti a cui sarà garantita sicurezza da parte dei PSP (prestatori di servizi di pagamento) tramite misure di individuazione e prevenzione delle frodi da definire, al fine di evitare che i bonifici istantanei vengano effettuati su conti sbagliati per errori o truffe. Anche per questo motivo il nuovo regolamento europeo prevede che i PSP debbano dare ai clienti la possibilità di impostare un importo massimo per questo tipo di pagamento istantaneo.

“Il regolamento sui pagamenti istantanei segna la tanto attesa modernizzazione dei pagamenti nel mercato unico europeo. I clienti possono ora dire addio all’inconveniente di aspettare due o tre giorni lavorativi per accedere al loro denaro. Stiamo risolvendo un problema di cui le persone e le imprese si sono preoccupate finora: trasferire denaro entro 10 secondi in qualsiasi momento della giornata” ha commentato il relatore Michiel Hoogeveen in occasione dell’approvazione del nuovo regolamento.

Il testo è stato già concordato con i governi dell’Unione Europea, le cui nuove norme citate entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Con questo, la palla passa agli Stati membri, che avranno la possibilità di applicare il regolamento nei successivi 12 mesi dalla pubblicazione.

Per maggiori informazioni, qui c’è il comunicato stampa del Parlamento europeo con il testo e altri dettagli utili.

