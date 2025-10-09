Apple torna a fare ironia su Windows. Nel suo nuovo spot di otto minuti, la casa di Cupertino mette in scena una vera e propria parodia del software di Microsoft, trasformando il famigerato Blue Screen of Death nella protagonista indiscussa.

Il video si ispira a uno degli episodi più imbarazzanti della storia recente dell’informatica: il disastroso caso CrowdStrike, che nel 2024 mandò in blocco milioni di PC in tutto il mondo a causa di un aggiornamento difettoso del software di sicurezza Falcon.

Nel caos globale di quell’incidente, che paralizzò aeroporti, banche e redazioni, Apple trova ora l’occasione per ribadire i propri valori di affidabilità e stabilità prima di tutto.

Il video parodia che prende di mira il Blue Screen of Death

Realizzato nello stile leggero e cinematografico della serie The Underdogs, lo spot racconta la giornata di un gruppo di impiegati impegnati a prepararsi per una fiera del settore. Tutto sembra andare per il meglio, finché un imprevisto manda in crash i PC della convention.

Sul grande schermo compare la famosa schermata blu, simbolo universale del panico digitale. Tecnici e addetti ai lavori si affannano nel tentativo di ripristinare i sistemi, mentre l’atmosfera si fa surreale: luci tremolanti, schermi bloccati, colleghi in preda alla frustrazione.

Nel frattempo, gli unici a restare operativi sono i protagonisti che lavorano su Mac.

Indifferenti alla tempesta informatica, continuano a presentare il progetto, salvano il lavoro e conquistano l’attenzione dei clienti, incarnando perfettamente il messaggio di affidabilità che vuole mandare lo spot.

Il tono è ironico, ma la critica è netta. Apple prende di mira non solo Windows, ma la fragilità dell’intero ecosistema PC. A fare da contrappunto alla confusione generale, entra in scena “Sam”, l’esperto di sicurezza informatica che spiega con calma il motivo tecnico del disastro.

“Il problema è nel kernel,” afferma. “È il cuore del sistema. Quando un software di terze parti ottiene accesso a quel livello, può compromettere la stabilità dell’intero computer.”

Poi la stoccata: “Il nostro approccio protegge questa parte critica da modifiche non autorizzate. È un problema dei PC, non dei Mac.”

La battuta chiude il discorso con un sorriso complice, mentre sullo schermo appare il classico slogan che accompagna da anni le campagne di Cupertino: “Passa a Mac.”

Non è la prima volta che Apple sceglie la via dell’ironia per colpire Microsoft. La celebre campagna “Get a Mac”, lanciata tra il 2006 e il 2009, contrapponeva due personaggi, un Mac dinamico e creativo e un PC goffo e impacciato, in una serie di sketch diventati iconici.

Quella strategia comunicativa, sospesa tra leggerezza e provocazione, contribuì a costruire l’immagine di Apple come marchio diverso, orientato alla semplicità e alla sicurezza.

Lo spot del 2025 riprende quello spirito, ma con un linguaggio più moderno e cinematografico, in linea con le produzioni recenti di Apple. Anche la durata testimonia la volontà di creare un vero e proprio cortometraggio promozionale, più che un semplice spot pubblicitario.

L’episodio a cui fa riferimento il video non è casuale. Il caso CrowdStrike rappresenta uno dei momenti più critici per l’affidabilità dei sistemi Windows in ambiente enterprise.

Un aggiornamento difettoso del software Falcon, utilizzato da migliaia di aziende e istituzioni, causò un crash di massa che si manifestò con la classica schermata blu di errore. L’impatto fu globale: voli cancellati, pagamenti interrotti, newsroom in tilt e server inaccessibili.

Apple, abile nel tempismo e nella comunicazione, ha saputo trasformare una crisi altrui in un racconto a proprio vantaggio, mostrando i Mac come simbolo di continuità operativa e affidabilità.

Lo spot si chiude senza toni trionfalistici. È una strategia comunicativa ormai collaudata da Apple che si limita a lasciare che siano le immagini e le situazioni a parlare da sole.

Il risultato è un video ironico che fa discutere e ribadisce l’identità del brand come alternativa stabile e “immune” ai problemi che affliggono i sistemi Windows.

E voi cosa ne pensate? Apprezzate questo tipo di ironia e le frecciatine tra brand usando la parodia? Fatecelo sapere nel box commenti.