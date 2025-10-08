Apple sarebbe a un passo dal chiudere un accordo storico per trasmettere la Formula 1 su Apple TV+ a partire dal 2026.

La notizia arriva da un report del giornalista John Ourand pubblicato nella newsletter di settore “Puck”; la trattativa con Liberty Media, proprietaria del campionato, sarebbe ormai nelle sue fasi finali e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già durante il Gran Premio degli Stati Uniti, previsto ad Austin dal 17 al 19 ottobre. Scopriamo i dettagli di questo accordo in dirittura d’arrivo.

Da “F1 movie” alla realtà: Apple accelera sul motorsport

Le prime avvisaglie di un interesse diretto di Apple per la Formula 1 risalgono al 2022, quando Tim Cook sventolò simbolicamente la bandiera a scacchi al termine del GP di Austin.

L’azienda di Cupertino era già impegnata nella produzione del film “F1” con Brad Pitt, che sarà distribuito proprio su Apple TV+, e questo aveva alimentato le speculazioni su una possibile espansione verso i diritti televisivi.

Oggi quelle voci sembrano trovare conferma. Il colosso guidato da Cook è pronto a investire 140 milioni di dollari all’anno per assicurarsi l’esclusiva statunitense del Mondiale di Formula 1, una cifra decisamente superiore ai 90 milioni attualmente versati da ESPN, che manterrà i diritti solo fino alla fine della stagione 2025.

Un accordo multimilionario che può cambiare lo streaming sportivo

Se l’intesa verrà confermata, il passaggio delle trasmissioni alla piattaforma di Apple avverrà nel 2026, aprendo un nuovo capitolo per il settore dello streaming sportivo.

L’obiettivo dell’azienda non sarebbe solo quello di arricchire il catalogo di Apple TV+ con contenuti live, ma anche di legare l’immagine del marchio a uno sport globale come la F1, seguito da oltre 500 milioni di spettatori nel mondo e che nell’ultimo periodo sta vivendo un piccolo rinascimento in termini di popolarità e brand awareness.

La mossa seguirebbe la stessa logica che ha portato Apple a entrare nel calcio con la Major League Soccer (MLS), un progetto già considerato un successo in termini di abbonamenti e visibilità. L’acquisizione dei diritti F1 rappresenterebbe quindi un’estensione naturale di quella strategia, con un pubblico ancora più vasto e una maggiore rilevanza internazionale.

Nonostante l’apparente ottimismo, c’è ancora un ostacolo da superare prima della firma.

Apple, forte dell’investimento record, pretenderebbe l’esclusiva assoluta per la trasmissione delle gare negli Stati Uniti, chiedendo che il servizio ufficiale F1 TV venga bloccato sul mercato americano durante le dirette.

Un punto che Liberty Media non sembra intenzionata a concedere: F1 TV è infatti estremamente redditizio negli USA, con migliaia di abbonati che utilizzano la piattaforma per seguire le gare con telemetria, angolazioni multiple e contenuti esclusivi.

Al momento nessuna delle due parti ha intenzione di cedere, e la soluzione potrebbe arrivare solo a ridosso dell’annuncio ufficiale.

Una delle ipotesi in campo è che F1 TV continui a offrire i contenuti on demand o i replay, lasciando ad Apple TV+ l’esclusiva per le trasmissioni live.

Apple TV+ vuole diventare una casa per lo sport

L’ingresso della Formula 1 in Apple TV+ segnerebbe un nuovo passo nella trasformazione del servizio in una piattaforma sempre più ibrida tra intrattenimento e sport dal vivo.

Oltre alla partnership con la MLS, Apple ha recentemente sondato altri campionati, tra cui NFL Sunday Ticket e Pac-12, senza però riuscire a finalizzare accordi.

Non è escluso che, in parallelo alla trasmissione delle gare, Apple possa offrire funzionalità interattive attraverso Vision Pro, come grafici in realtà aumentata, statistiche in tempo reale o visualizzazioni 3D dei tracciati.

Le trattative per i diritti statunitensi della Formula 1 durano ormai da oltre tre anni.

La complessità dell’accordo, che include clausole di esclusività, licenze internazionali e compatibilità con i contratti già in essere in altri Paesi, ha rallentato i negoziati, ma la prospettiva di un investimento di questa portata ha convinto entrambe le parti a cercare di raggiungere un’intesa definitiva.

Il fatto che le discussioni siano ormai “sul rettilineo finale”, come riportato da Puck, fa pensare che l’annuncio ufficiale possa coincidere con il weekend del GP di Austin, in programma tra il 17 e il 19 ottobre 2025.

Il recente film “F1” prodotto da Apple Studios, con Brad Pitt e la supervisione del team Mercedes-AMG, potrebbe addirittura diventare un trampolino di lancio per promuovere la nuova stagione in streaming.

Per i tifosi, invece, si aprirebbe una nuova era di fruizione con qualità video potenzialmente superiore, interfaccia curata e integrazione con l’ecosistema Apple, dall’iPhone al Vision Pro.

Tuttavia, l’eventuale esclusiva potrebbe anche limitare l’accesso ai contenuti per chi non dispone di un abbonamento Apple TV+ andando ad alimentare le teorie di pensiero che considerano il colosso di Cupertino un’azienda elitaria, che punta a chiudere dei muri dorati intorno ai propri utenti.

Insomma, il passaggio della Formula 1 su Apple TV+ non è ancora ufficiale, ma i segnali sono chiari. Restano da definire solo le modalità di convivenza con F1 TV e le clausole legate alla distribuzione.

Se tutto procederà secondo i piani, il mondiale 2026 potrebbe segnare l’esordio della Formula 1 nell’universo Apple, con un annuncio in grande stile proprio sul circuito di Austin, lo stesso luogo dove, tre anni fa, Tim Cook diede il via simbolico a una collaborazione che ora ha assunto proporzioni sempre più grandi.