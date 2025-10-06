Tesla rafforza il suo impegno per accelerare la transizione verso l’energia sostenibile con una nuova iniziativa dedicata al mercato italiano, che si affianca agli incentivi statali. Tra ecobonus e Tesla Bonus si può acquistare Tesla Model 3 a partire da meno di 25.000 euro: vediamo come.

Incentivi statali più Tesla Bonus: Model 3 parte da 24.990 euro

Le auto Tesla diventano accessibili a un numero sempre maggiore di persone grazie alla combinazione degli incentivi statali e del bonus pensato proprio dalla casa automobilistica. In occasione dell’avvio dell’incentivo statale Bonus Veicoli Elettrici, il marchio statunitense conferma il suo Tesla Bonus: quest’ultimo consiste in uno sconto diretto di 4000 euro applicato a Model 3 a trazione posteriore, che risulta cumulabile con l’incentivo statale.

Sfruttando entrambe le iniziative, i clienti possono acquistare una Tesla Model 3 a trazione posteriore a partire da 24.990 euro, fino al 31 dicembre 2025 (salvo esaurimento dei fondi). Vi ricordiamo infatti che gli incentivi statali permettono di approfittare di 11.000 euro di bonus per chi ha ISEE fino a 30.000 euro o di 9.000 euro di bonus per chi ha ISEE tra 30.000 e 40.000 euro. Questo naturalmente a patto di acquistare un’auto elettrica con la contestuale rottamazione di un’auto a motore termico fino a Euro 5 (qui per i dettagli sugli incentivi statali).

Il Tesla Bonus di 4000 euro viene applicato direttamente sul prezzo di acquisto, senza requisiti aggiuntivi: è sufficiente configurare il veicolo per vedere lo sconto immediatamente disponibile. L’idea è ovviamente quella di spingere ulteriormente le vendite di quella che è già risultata l’auto elettrica più venduta in Italia nel primo semestre del 2025: tra incentivi e bonus si può infatti scendere di 15.000 euro rispetto al prezzo di listino di Tesla Model 3.

Gli attuali tempi di consegna riportano il mese di novembre 2025. Per i dettagli è possibile consultare il sito ufficiale Tesla.