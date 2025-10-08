La Festa delle Offerte Prime Amazon si chiuderà tra poche ore (alle 23:59 di oggi), tuttavia le promozioni ancora attive sono tantissime, soprattutto per quanto riguarda le componenti PC. Quest’anno le offerte destinate al mondo PC sono a dir poco esaustive, talmente tante da offrirci diversi spunti per costruire una nuova build da gaming.

Per l’occasione abbiamo mirato a un PC che ci garantisca di gestire qualsiasi gioco anche a risoluzione 4K, magari con ray-tracing attivo, insomma nessun compromesso in gaming e buona flessibilità per adattarsi anche ad applicati multi-threading come il rendering. Ma vediamolo insieme.

Il nostro PC top di gamma costruito grazie alla Festa delle Offerte Prime Amazon

Offerte Amazon PC

Per l’occasione abbiamo optato per una piattaforma AMD AM5, nel dettaglio un AMD Ryzen 9 9950X3D, abbinato a una scheda madre ASUS ROG Crosshair X870E Apex, 64 GB di RAM DDR5 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080. Come al solito vi lasciamo l’elenco completo a seguire, per l’occasione con tanto di periferiche e monitor.

A chi fosse sfuggito, ricordiamo che la Festa delle Offerte Prime 2025 Amazon termina alle 23:59 di oggi 8 ottobre, inoltre è importante ribadire che è rivolta agli abbonati Amazon Prime.

In questo caso quindi  è sensato valutare l’iscrizione ad Amazon Prime, così da toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, non solo per le offerte in corso, ma anche per valutare i vantaggi degli abbonati Prime, in primis le spedizioni gratuite e veloci. Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece unirvi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.