La Festa delle Offerte Prime Amazon si chiuderà tra poche ore (alle 23:59 di oggi), tuttavia le promozioni ancora attive sono tantissime, soprattutto per quanto riguarda le componenti PC. Quest’anno le offerte destinate al mondo PC sono a dir poco esaustive, talmente tante da offrirci diversi spunti per costruire una nuova build da gaming.
Per l’occasione abbiamo mirato a un PC che ci garantisca di gestire qualsiasi gioco anche a risoluzione 4K, magari con ray-tracing attivo, insomma nessun compromesso in gaming e buona flessibilità per adattarsi anche ad applicati multi-threading come il rendering. Ma vediamolo insieme.
Il nostro PC top di gamma costruito grazie alla Festa delle Offerte Prime Amazon
Per l’occasione abbiamo optato per una piattaforma AMD AM5, nel dettaglio un AMD Ryzen 9 9950X3D, abbinato a una scheda madre ASUS ROG Crosshair X870E Apex, 64 GB di RAM DDR5 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080. Come al solito vi lasciamo l’elenco completo a seguire, per l’occasione con tanto di periferiche e monitor.
A chi fosse sfuggito, ricordiamo che la Festa delle Offerte Prime 2025 Amazon termina alle 23:59 di oggi 8 ottobre, inoltre è importante ribadire che è rivolta agli abbonati Amazon Prime.
In questo caso quindi è sensato valutare l’iscrizione ad Amazon Prime, così da toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, non solo per le offerte in corso, ma anche per valutare i vantaggi degli abbonati Prime, in primis le spedizioni gratuite e veloci. Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece unirvi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
-
-25%
AMD Ryzen 9 9950X3D Processore con tecnologia 3D V-Cache, 16 core/32 thread, cache da 144 MB, TDP da 170 W, socket AM5, frequenza di boost fino a 5,7 GHz, DDR5 e PCIe 5.0
-
-24%
ASUS ROG Crosshair X870E Apex Scheda Madre ATX 18+2+2 Stadi di Alimentazione Slot DDR5 Tre PCIe 5.0 Due PCIe 4.0 M.2 Porte USB4 Wi-Fi 7 Ethernet AI Overclocking PCIe Q-Release Slim Nera
-
-48%
Crucial Pro RAM DDR5 64GB Kit (2x32GB) 6400MHz CL40 Overclocking Gaming Intel XMP 3.0 / AMD EXPO Memoria PC Nero – CP2K32G64C40U5B
-
-17%
MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC GDDR7 256bit, scheda video con frequenza di boost fino a 2655 MHz, PCIe Gen 5, DLSS 4, 3 porte DP 2.1, 1 porta HDMI 2.1, pronta per SFF
-
-31%
Crucial P510 SSD 2TB PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 , Velocità fino a 10000 MB/s, Lettura, 8700 MB/s in Scrittura, Compatibile con Notebook e PC Desktop, Hard Disk Interno – CT2000P510SSD8-01
-
-17%
ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme Dissipatore a Liquido All-In-One con Pompa Emma Gen8 V2 Tre Ventole ROG RGB per un Elevato Flusso d’Aria Schermo LCD da 35 per Monitoraggio Nero
-
-31%
CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema iCUE LINK – Cuscinetto a Cupola Magnetica – Confezione Tripla – Nero
-
-38%
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Gaming Alimentatore modulare certificato 80+ Platinum e Lambda A ventola ARGB PWM Aura Sync compatibile ATX 3.0 e PCIe 5.0
-
-32%
NZXT H7 Flow | Case Airflow ATX mid-tower | 3 ventole 120mm sul fondo per raffreddare la GPU | 3 ventole 120mm anteriori | Supporto anteriore radiatore da 420mm | Gestione cavi | Nero
-
-53%
ASUS RT-AX89X AX6000 Router Estendibile Dual Band WiFi 6 (802.11ax) MU-Mimo e OFDMA 2 Porte 10G AiProtection PRO Adaptive QoS Gear Accelerator Gaming Port LAN Nero
-
-37%
ROG Harpe Ace Mini – Mouse da Gioco Senza Fili, Sensore ROG Aimpoint da 42.000 DPI, Connettività Trimode, Cinque Pulsanti Programmabili con Aim Lab Settings Optimizer, Ultra Leggero da 49 g, Nero
-
-30%
ASUS ROG Strix Scope II 96 Tastiera Meccanica Gaming Wireless Meccanici Tasti ROG NX Illuminazione RGB Bluetooth 5.1 e 2.4GHz Compatibile con Sistema Operativo Windows 11 Layout Italiano Nero
-
-37%
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP Monitor Gaming con Pannello WOLED da 32” pollici (31,5) 4K 240Hz / FHD 480Hz, Tempo di Risposta 0,03ms, G-SYNC, OLED Care, USB Type-C, VESA DisplayHDR 400 True Black, Nero
